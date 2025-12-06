Netflix: el thriller dramático que está basado en un libro

Además de su historia atrapante, la propuesta se apoya en un elenco de primer nivel encabezado por Cagatay Ulusoy, uno de los actores más reconocidos del país. Después de su éxito en El sastre, el galán vuelve a lucirse interpretando a Gokhan, un exsoldado que intenta rehacer su vida. Todo cambia cuando empieza a recibir en una plataforma online mensajes de un usuario llamado Kubra, mensajes que parecen anticipar hechos que todavía no ocurrieron.