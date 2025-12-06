Netflix: el thriller dramático que está basado en un libro
En Netflix aterrizó una de las series románticas turcas del momento, protagonizada por un galán que viene causando furor y enamorando a medio planeta.
El boom de las ficciones turcas no deja de crecer y, en ese escenario, Netflix se convirtió en uno de los principales impulsores del género, sumando producciones originales filmadas en Turquía. Entre ellas se destaca Kubra, una serie que combina misterio, drama y suspenso con una trama diferente a lo habitual.
Además de su historia atrapante, la propuesta se apoya en un elenco de primer nivel encabezado por Cagatay Ulusoy, uno de los actores más reconocidos del país. Después de su éxito en El sastre, el galán vuelve a lucirse interpretando a Gokhan, un exsoldado que intenta rehacer su vida. Todo cambia cuando empieza a recibir en una plataforma online mensajes de un usuario llamado Kubra, mensajes que parecen anticipar hechos que todavía no ocurrieron.
Ese contacto enigmático lo empuja a un camino inesperado donde termina transformado en una figura casi mesiánica, rodeado de seguidores que lo veneran y enemigos dispuestos a frenarlo a cualquier costo.
De qué se trata "Kubra"
Según la sinopsis oficial de Kubra, la historia sigue a Gokhan, un exmilitar que vive en las afueras de Estambul y busca ordenar su vida para casarse con la mujer que ama. Su plan se desvía cuando empieza a recibir mensajes enigmáticos desde una plataforma online, señales que lo empujan a una trama cada vez más intensa.
Ese intercambio lo transforma en una figura influyente: para algunos se vuelve un líder espiritual y, para otros, un objetivo a derribar. En medio del caos, Gokhan queda atrapado en un conflicto que él interpreta como una batalla entre la luz y la oscuridad.
Reparto de "Kubra"
- Cagatay Ulusoy como Gokhan Sahinoglu
- Aslihan Malbora como Merve
- Nazan Kesal como Dilek
- Ahmet Mumtaz Taylan como Kara
- Aytek Sayan como Serhat
- Sibel Seyhan Bayhan como Nalan
Trailer de "Kubra"
