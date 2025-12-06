Destrozos y cortes de luz en la Provincia de Buenos Aires por un fuerte temporal

Ademas, también informaron que el Club Ciclista San Esteban, la cantina y los vestuarios quedaron prácticamente destruidos, mientras que varios árboles y postes cayeron dentro del predio. Un miembro del club habló sobre la situación y quedó consternado al afirmar: “No lo podemos creer. El esfuerzo de años se vino abajo en minutos”.

Por otro lado, desde el municipio recomendaron a la población evitar zonas con cables caídos, revisar techos y asegurar objetos sueltos para prevenir accidentes. “Evitar circular por zona sur y alrededores. Pedimos colaboración para prevenir mayores inconvenientes”, remarcaron las autoridades. Asimismo, recordaron que, en caso de emergencias, podrán solicitar asistencia a través de la línea 147.