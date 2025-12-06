Destrozos y cortes de luz en la Provincia de Buenos Aires por un fuerte temporal
El partido bonaerense de Carlos Casares registró voladuras de techos, árboles caídos y postes dañados.
Este viernes por la tarde, un fuerte temporal afectó notablemente la zona de Carlos Casares. Se registraron voladuras de techos, caídas de árboles y postes dañados, lo que provocó cortes de luz.
La tormenta causó destrozos principalmente en el hospital municipal y en un hogar de ancianos del partido bonaerense. El SMN había emitido una alerta por tormentas intensas, lluvias y posible granizo.
Los vecinos informaron que hubo chapas que se volaron, árboles que se cayeron y otros daños más. En el hospital, el galpón de ambulancias quedó destruido y la nueva UTI sufrió filtraciones que obligaron a resguardar equipos.
Varias zonas quedaron sin energía por la caída de cables y postes, mientras Defensa Civil y la Guardia Urbana trabajan para despejar calles
De acuerdo lo que informó el medio local Presente Noticias, el centro médico municipal fue de los más afectados. Según el relato de un empleado, el galpón destinado al resguardo de ambulancias sufrió un colapso casi total, con el techo desplomado y parte de la estructura inutilizada. Además, la nueva Unidad de Terapia Intensiva presentó filtraciones de agua, lo que obligó a operar con recursos limitados y en sectores parciales sin suministro eléctrico.
Ademas, también informaron que el Club Ciclista San Esteban, la cantina y los vestuarios quedaron prácticamente destruidos, mientras que varios árboles y postes cayeron dentro del predio. Un miembro del club habló sobre la situación y quedó consternado al afirmar: “No lo podemos creer. El esfuerzo de años se vino abajo en minutos”.
Por otro lado, desde el municipio recomendaron a la población evitar zonas con cables caídos, revisar techos y asegurar objetos sueltos para prevenir accidentes. “Evitar circular por zona sur y alrededores. Pedimos colaboración para prevenir mayores inconvenientes”, remarcaron las autoridades. Asimismo, recordaron que, en caso de emergencias, podrán solicitar asistencia a través de la línea 147.
