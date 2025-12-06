Mar del Plata caribeña: la temperatura del mar sigue subiendo y Punta Mogotes es la zona con agua más caliente

Las estadísticas anuales muestran que la temperatura media del agua alcanza los 11,2°C en invierno, 13,3°C en primavera, y sube significativamente en verano hasta promediar 19,9°C. En otoño, en tanto, desciende a alrededor de 18°C, acompañando el cambio de estación.

mar del plata Mar del Plata se prepara para el verano.

Con el incremento progresivo del calor en la región, se espera que el mar continúe templándose durante las próximas semanas, acompañando el inicio de la temporada turística 2025 en Mar del Plata.