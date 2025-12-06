Mar del Plata caribeña: la temperatura del mar sigue subiendo y Punta Mogotes es la zona con agua más caliente
Vuelve a subir la temperatura del agua en Punta Mogotes, en Mar del Plata, y se acerca a los valores típicos del verano.
La temperatura del agua en Punta Mogotes volvió a mostrar un repunte y este martes alcanzó los 18,9°C, según datos oficiales monitoreados en la costa sur de Mar del Plata, sorprendiendo a propios y extraños e ilusionando a todos para la próxima temporada de verano.
La cifra se ubica por encima del promedio para esta época del año y refleja la tendencia ascendente habitual de diciembre, cuando el mar empieza a ofrecer mejores condiciones para los primeros bañistas.
De acuerdo con los registros históricos de la última década, el mar más cálido en esta fecha se dio en 2022, con 19,4°C, mientras que el valor más bajo fue en 2019, cuando el termómetro marcó 15,4°C. Para los próximos 10 días, se proyecta un leve descenso que llevaría la temperatura del mar a 18,4°C, aunque aún dentro de los rangos esperados para diciembre.
En este mes, la temperatura promedio del agua en Punta Mogotes es de 18,2°C, con un mínimo histórico de 15,4°C y un máximo de 21,3°C, por lo que las condiciones actuales se mantienen entre las más agradables del inicio de la temporada.
Mar del Plata: expectativa para el verano
Si bien muchos marplatenses y turistas ya empiezan a disfrutar del mar, los datos oficiales recuerdan que la temporada de baño cómoda en Punta Mogotes se extiende de enero a marzo, cuando el agua supera de manera sostenida los 20°C, un umbral considerado ideal para nadar sin sensación de frío.
Las estadísticas anuales muestran que la temperatura media del agua alcanza los 11,2°C en invierno, 13,3°C en primavera, y sube significativamente en verano hasta promediar 19,9°C. En otoño, en tanto, desciende a alrededor de 18°C, acompañando el cambio de estación.
Con el incremento progresivo del calor en la región, se espera que el mar continúe templándose durante las próximas semanas, acompañando el inicio de la temporada turística 2025 en Mar del Plata.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario