Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra el 6 de diciembre

Además, el Día Nacional del Gaucho invita a repensar el rol del campo en la Argentina contemporánea. En un contexto de cambios económicos y sociales, la figura del gaucho funciona como puente entre pasado y presente, recordando la importancia del trabajo rural, la vida comunitaria y la relación íntima con la tierra. Celebrarlo es también reconocer la vigencia de esos valores en la construcción de un futuro más integrado y respetuoso de nuestras raíces.