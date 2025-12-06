El grave error que cometió Austria con Argentina por el sorteo del Mundial 2026: qué hizo

Este descuido generó un gran debate: ¿Fue un error o intencional? Lo cierto es que llama la atención la actitud de Austria, ya que es un error notorio para cualquier organismo futbolístico, especialmente al tratarse de uno de los actuales campeones del mundo.

Hasta el momento, la Asociación Austríaca de Fútbol no emitió ningún comunicado oficial para disculparse o aclarar el origen del error, ni tampoco modificó la imagen en sus redes.

austria error argentina2

Historial corto pero positivo: cómo le fue a la Selección Argentina las veces que jugó ante Argelia y Austria

El recorrido histórico de la Selección argentina frente a Argelia y Austria es casi anecdótico, pero deja un saldo favorable. Solo se registran tres encuentros previos entre ambos rivales, todos amistosos, con dos victorias y un empate para la Albiceleste. Los cruces oficiales, incluidas las Copas del Mundo, aún no se dieron, por lo que el Mundial de 2026 será la primera vez que se enfrenten de manera competitiva.

Frente a Argelia, Argentina jugó una sola vez, en 2007, y se impuso 4 a 3. Aquella tarde brilló un joven Lionel Messi con dos goles, mientras que Carlos Tevez y Esteban Cambiasso también aportaron al triunfo. No existen antecedentes en torneos oficiales, por lo que el choque en el próximo Mundial marcará el debut competitivo ante el conjunto africano.

Con Austria, el historial es igualmente breve, pero con dos partidos previos: en 1980 Argentina ganó 5 a 1 en Viena, y en 1990 igualaron 1 a 1 en la misma ciudad. Tampoco hay enfrentamientos en Mundiales ni en otras competencias oficiales, por lo que el registro se mantiene escaso, pero con un balance positivo.

Jordania, en cambio, será un rival totalmente nuevo para la Albiceleste, ya que no hay antecedentes ni siquiera en amistosos. Así, el cruce en el Grupo J marcará el debut absoluto frente al conjunto asiático. En total, Argentina acumula dos victorias y un empate frente a Argelia y Austria, lo que genera un margen alentador antes de encarar el Mundial 2026.

Los partidos previos frente a Argelia y Austria reflejan distintos contextos históricos del fútbol argentino: el encuentro contra Argelia en 2007 tuvo como protagonistas a figuras de la generación dorada de mediados de los 2000, mientras que los partidos ante Austria se jugaron décadas antes, en 1980 y 1990, mostrando cómo la Selección atravesó diferentes etapas y planteles. Esto convierte a los próximos choques en el Mundial 2026 en encuentros inéditos en contexto oficial.