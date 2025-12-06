El grave error que cometió Austria con Argentina por el sorteo del Mundial 2026: qué hizo
La selección europea cometió una equivocación en un posteo que se viralizó rápidamente en redes sociales.
Este viernes se realizó el sorteo de los grupos para la fase inicial del Mundial 2026 y las polémicas ya comenzaron a aparecer, lo que desató los comentarios de los usuarios en las redes sociales.
Argentina integra el grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, pero una de estas selecciones cometió un insólito error que no pasó desapercibido y se volvió viral en cuestión de minutos.
Es que la Asociación Austríaca de Fútbol subió una publicación sobre el Grupo J en donde omitió un grave error en el escudo de la Selección Argentina.
Todo se desató cuando el combinado europeo colocó una imagen del logo de la AFA con tan solo 2 estrellas, las cuales representaron las conquistas de los mundiales de Argentina 1978 y México 1986, ignorando el título obtenido en el Mundial de Qatar 202 ante Francia con el plantel dirigido por Lionel Scaloni.
Ante esto, los argentinos no dudaron en marcar el error y reaccionaron con una mezcla de sorpresa, humor e indignación. Cientos de comentarios inundaron la publicación de la Asociación Austríaca de Fútbol y la previa del cruce mundialista tomó un tono cada vez más serio.
Este descuido generó un gran debate: ¿Fue un error o intencional? Lo cierto es que llama la atención la actitud de Austria, ya que es un error notorio para cualquier organismo futbolístico, especialmente al tratarse de uno de los actuales campeones del mundo.
Hasta el momento, la Asociación Austríaca de Fútbol no emitió ningún comunicado oficial para disculparse o aclarar el origen del error, ni tampoco modificó la imagen en sus redes.
Historial corto pero positivo: cómo le fue a la Selección Argentina las veces que jugó ante Argelia y Austria
El recorrido histórico de la Selección argentina frente a Argelia y Austria es casi anecdótico, pero deja un saldo favorable. Solo se registran tres encuentros previos entre ambos rivales, todos amistosos, con dos victorias y un empate para la Albiceleste. Los cruces oficiales, incluidas las Copas del Mundo, aún no se dieron, por lo que el Mundial de 2026 será la primera vez que se enfrenten de manera competitiva.
Frente a Argelia, Argentina jugó una sola vez, en 2007, y se impuso 4 a 3. Aquella tarde brilló un joven Lionel Messi con dos goles, mientras que Carlos Tevez y Esteban Cambiasso también aportaron al triunfo. No existen antecedentes en torneos oficiales, por lo que el choque en el próximo Mundial marcará el debut competitivo ante el conjunto africano.
Con Austria, el historial es igualmente breve, pero con dos partidos previos: en 1980 Argentina ganó 5 a 1 en Viena, y en 1990 igualaron 1 a 1 en la misma ciudad. Tampoco hay enfrentamientos en Mundiales ni en otras competencias oficiales, por lo que el registro se mantiene escaso, pero con un balance positivo.
Jordania, en cambio, será un rival totalmente nuevo para la Albiceleste, ya que no hay antecedentes ni siquiera en amistosos. Así, el cruce en el Grupo J marcará el debut absoluto frente al conjunto asiático. En total, Argentina acumula dos victorias y un empate frente a Argelia y Austria, lo que genera un margen alentador antes de encarar el Mundial 2026.
Los partidos previos frente a Argelia y Austria reflejan distintos contextos históricos del fútbol argentino: el encuentro contra Argelia en 2007 tuvo como protagonistas a figuras de la generación dorada de mediados de los 2000, mientras que los partidos ante Austria se jugaron décadas antes, en 1980 y 1990, mostrando cómo la Selección atravesó diferentes etapas y planteles. Esto convierte a los próximos choques en el Mundial 2026 en encuentros inéditos en contexto oficial.
