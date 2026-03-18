La UBA ofrece controles médicos, atención veterinaria y asesoramiento jurídico gratis: cuándo y dónde
Docentes y alumnos diferentes carreras y tecnicaturas brindarán servicios gratuitos durante cuatro días. Todos los detalles.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrecerá consultas y atención gratuita en diferentes especialidades del área de salud, veterinaria y asesoramiento jurídico y contable durante una semana en el barrio porteño de Chacarita.
La iniciativa, enmarcada en el programa “UBA en acción”, comenzó el martes y estará disponible hasta el sábado 21 de marzo en la esquina de Avenida Triunvirato y Teodoro García, todos los días desde las 9 de la mañana.
Durante estas jornadas, docentes y alumnos avanzados de las diferentes carreras y tecnicaturas de la UBA brindarán atención de forma gratuita en múltiples especialidades como medicina clínica, odontología, psicología, oftalmología, asistencia veterinaria y asesoramiento jurídico y contable.
Dentro de los servicios destacados se encuentran la atención odontológica en consultorios móviles, controles clínicos generales, atención oftalmológica y óptica (con turno previo), medición de presión arterial, glucemia, peso y talla, evaluación de riesgo cardiovascular, consejería nutricional, atención psicológica y prevención de adicciones.
Además, habrá atención clínica veterinaria para perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación antirrábica, castraciones (en días específicos) y asesoramiento sobre cuidados y convivencia responsable.
El programa también ofrece asesoramiento jurídico gratuito, orientación contable y económica, información sobre becas universitarias, orientación vocacional y datos sobre carreras, ingreso a la UBA y programas como UBA XXI.
Guía completa: horarios y servicios gratuitos de la UBA en Chacarita
• Miércoles 18 de marzo: atención odontológica de 9 a 21 horas
• Jueves 19 de marzo: atención médica integral (clínica, oftalmología, nutrición, veterinaria, asesoramiento psicológico y legal) de 9 a 12, y atención odontológica de 9 a 21 horas
• Viernes 20 de marzo: atención odontológica de 9 a 21 horas
• Sábado 21 de marzo: atención odontológica, atención médica, toma de tensión arterial y glucemia, consejería nutricional, consejería kinésica, atención podológica, determinación de grupo y factor sanguíneo, electrocardiograma, atención óptica-oftalmológica, atención psicológica. Asesoramiento económico y jurídico. Atención clínica primaria de caninos y felinos, vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones de 9 a 12 horas.
El Programa Integral de Acción Comunitaria de la UBA, coordinado por la Secretaría de Extensión Universitaria, busca acercar servicios esenciales los vecinos, sobre todo a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El trabajo en conjunto de docentes, investigadores y estudiantes de distintas facultades permite llevar a cabo acciones solidarias en áreas claves como atención primaria de la salud, educación no formal y desarrollo comunal.
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