La UBA ofrece controles médicos, atención veterinaria y asesoramiento jurídico gratis: cuándo y dónde

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El programa también ofrece asesoramiento jurídico gratuito, orientación contable y económica, información sobre becas universitarias, orientación vocacional y datos sobre carreras, ingreso a la UBA y programas como UBA XXI.

Guía completa: horarios y servicios gratuitos de la UBA en Chacarita

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• Miércoles 18 de marzo: atención odontológica de 9 a 21 horas

• Jueves 19 de marzo: atención médica integral (clínica, oftalmología, nutrición, veterinaria, asesoramiento psicológico y legal) de 9 a 12, y atención odontológica de 9 a 21 horas

• Viernes 20 de marzo: atención odontológica de 9 a 21 horas

• Sábado 21 de marzo: atención odontológica, atención médica, toma de tensión arterial y glucemia, consejería nutricional, consejería kinésica, atención podológica, determinación de grupo y factor sanguíneo, electrocardiograma, atención óptica-oftalmológica, atención psicológica. Asesoramiento económico y jurídico. Atención clínica primaria de caninos y felinos, vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones de 9 a 12 horas.

El Programa Integral de Acción Comunitaria de la UBA, coordinado por la Secretaría de Extensión Universitaria, busca acercar servicios esenciales los vecinos, sobre todo a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El trabajo en conjunto de docentes, investigadores y estudiantes de distintas facultades permite llevar a cabo acciones solidarias en áreas claves como atención primaria de la salud, educación no formal y desarrollo comunal.