La UBA convocó a marchar el 12 de mayo "para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario"

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El camino de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso

La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso fue un proceso intenso, marcado por una fuerte presión social y un choque directo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Tras varios intentos de sesiones especiales, el 15 de agosto de 2024 la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto, con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención. La clave del éxito tuvo que ver con que la oposición logró unificar dictámenes. El oficialismo (La Libertad Avanza) y sectores del PRO votaron en contra, alineados con la postura de "déficit cero" del Gobierno.

Seguidamente, el Senado trató el proyecto el 12 de septiembre de 2024. En una sesión maratónica, la ley fue aprobada de manera contundente con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención. De esta manera, la ley obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes, tomando como base la inflación acumulada de 2024.

Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei firmó el veto total de la ley el 3 de octubre de 2024, pocas horas después de la segunda Marcha Federal Universitaria, argumentando que la ley ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

El Congreso tuvo la oportunidad de insistir con la ley (necesitaba dos tercios de los votos en ambas cámaras para anular el veto). En la Cámara de Diputados, la oposición no logró alcanzar los dos tercios necesarios, dado que obtuvo 160 votos a favor de la ley, 84 en contra y 5 abstenciones.

El oficialismo, junto con el PRO y algunos gobernadores, logró "blindar" el veto presidencial, dejando la ley definitivamente sin efecto.