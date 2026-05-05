Advierten que el Hospital de Clínicas dejará de funcionar en 45 días por falta de recursos

Durante el primer cuatrimestre del año el gobierno libertario no ejecutó ni un peso correspondiente a la planilla “Hospitales” del presupuesto nacional, que contempla un total de 80 mil millones de pesos destinados a las universidades. De ese total, al menos un tercio debería haberse transferido entre enero y abril

La red hospitalaria de la UBA está integrada por seis instituciones clave: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

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En conjunto, estos centros atienden a más de 700 mil pacientes al año, por lo que la falta de financiamiento impacta directamente en la prestación de servicios esenciales, el mantenimiento edilicio y la compra de insumos.

Desde la universidad sostuvieron que mantener “pisada” la partida presupuestaria no solo afecta a sus hospitales, sino también a los de otras casas de estudio nacionales.

Las autoridades universitarias recordaron además que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso para que la Corte Suprema suspenda artículos clave de la norma, vinculados a la asignación de recursos. El Poder Ejecutivo argumentó que la medida judicial implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al obligar a realizar gastos sin financiamiento específico y poner en riesgo el equilibrio fiscal.

pettovello y milei.jpg Sandra Pettovello y Javier Milei

El reclamo se dio en medio de una semana de paros universitarios y creciente tensión con el Gobierno. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se intimó a las universidades a garantizar el dictado de clases.

Marcha universitaria

El conflicto por el financiamiento universitario se proyecta hacia una nueva movilización. Distintos sectores de la comunidad educativa convocaron a una marcha federal universitaria para el 12 de mayo, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Uno de los principales ejes de la protesta será el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.795, cuya aplicación fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que exigió al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos vinculados a salarios y becas.

En tanto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la política oficial y advirtió sobre el impacto en derechos fundamentales. “Hoy están en riesgo derechos constitucionales básicos”, afirmó.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.