Advierten que el Hospital de Clínicas dejará de funcionar en 45 días por falta de recursos
El director del Hospital de Clínicas denunció que el gobierno de Javier Milei no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y en el año no giró un peso para que el Hospital de Clínicas pueda funcionar. Los salarios acumulan un atraso del 50%.
El director del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Marcelo Melo, denunció este martes que en los últimos cuatro meses no recibieron un solo peso de financiamiento "y eso pone en jaque y posiblemente en un mes y medio vamos a estar con un problema serio para que el hospital siga funcionando".
En diálogo con C5N, Melo denunció la "poca importancia" que el gobierno de Javier Milei le da a la salud y educación públicas. En ese sentido advirtió que "estamos con un retraso salarial del 50%".
Y siguió: "para ponerlo en números la línea de pobreza de una familia es de 2,2 millones de pesos... el 80% del personal del Hospital, médicos, residentes, enfermeros, técnicos cobran por debajo de ese valor. Un médico residente cobra 1,5 millones de pesos, un enfermero cobra 1,1 millones, la gente de limpieza cobra un millón de pesos. O sea, lamentablemente estamos manejando un hospital en el que la gente que se dedica a cuidar gente, no está cuidada, simplemente porque están cobrando salarios que no le permiten mantener una familia dignamente".
Melo advirtió también que se está viviendo "una tormenta perfecta" porque a la par del ajuste se da una afluencia récord de pacientes debido a la cada vez mayor cantidad de personas que se quedan sin obra social o prepaga a la par de la destrucción de puestos de trabajo formales.
Durante el primer cuatrimestre del año el gobierno libertario no ejecutó ni un peso correspondiente a la planilla “Hospitales” del presupuesto nacional, que contempla un total de 80 mil millones de pesos destinados a las universidades. De ese total, al menos un tercio debería haberse transferido entre enero y abril
La red hospitalaria de la UBA está integrada por seis instituciones clave: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
En conjunto, estos centros atienden a más de 700 mil pacientes al año, por lo que la falta de financiamiento impacta directamente en la prestación de servicios esenciales, el mantenimiento edilicio y la compra de insumos.
Desde la universidad sostuvieron que mantener “pisada” la partida presupuestaria no solo afecta a sus hospitales, sino también a los de otras casas de estudio nacionales.
Las autoridades universitarias recordaron además que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso para que la Corte Suprema suspenda artículos clave de la norma, vinculados a la asignación de recursos. El Poder Ejecutivo argumentó que la medida judicial implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al obligar a realizar gastos sin financiamiento específico y poner en riesgo el equilibrio fiscal.
El reclamo se dio en medio de una semana de paros universitarios y creciente tensión con el Gobierno. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se intimó a las universidades a garantizar el dictado de clases.
Marcha universitaria
El conflicto por el financiamiento universitario se proyecta hacia una nueva movilización. Distintos sectores de la comunidad educativa convocaron a una marcha federal universitaria para el 12 de mayo, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Uno de los principales ejes de la protesta será el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.795, cuya aplicación fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que exigió al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos vinculados a salarios y becas.
En tanto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la política oficial y advirtió sobre el impacto en derechos fundamentales. “Hoy están en riesgo derechos constitucionales básicos”, afirmó.
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