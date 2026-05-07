Suspendieron a un alumno de la UBA por acoso sexual y lo sacaron a la fuerza luego de que se atrincherara

El desalojo quedó registrado en un video reproducido este jueves, e incluyó gritos, insultos y empujones.

Una vez en la vereda de la sede de la UBA sobre Santiago del Estero, personal de la Comisaría 1C detuvo a PJG, pero no por incumplir con su suspensión, sino "porque tiene una causa judicial por agredir autoridades de la facultad", como reveló Federico Winokur, referente del Nuevo MAS, al diario Clarín.

La defensa ideológica

Existían denuncias específicas contra PJG por violencia de género y acoso de sus compañeras, pero sus partidarios aseguraron este jueves, tras la viralización del video, que el joven fue corrido de la UBA por motivos ideológicos.

"Hay que empezar a expulsar a quienes agreden estudiantes por pensar distinto o directamente privatizar humanidades. Solo así vamos a lograr curarlas del antro en que la convirtieron estos mutantes", espetó en X el usuario Leonel Gómez, que compartió el video del desalojo del muchacho supuestamente alineado con La Libertad Avanza.

Pero Winokur, que es estudiante de Sociología y aparece en otros videos de la jornada, se refirió a una "campaña de victimización de la derecha de que hubiera sido echado por sus posiciones políticas", y agregó que "hace varios años que hay situaciones con esta persona".

Winokur lo sabe por sus colegas de militancia que compartieron cursada con PJG: "Viene acosando compañeras, les pide el teléfono, las sigue, se queda mirándolas fijamente, les habla", enumeró.

Como no es un crimen ser "de ideología libertaria" ni defender "las ideas neonazis en clase", cosa que Winokur aseguró que PJG hace en clase, el militante del Nuevo MAS aseguró que el joven "parece molesto con la presencia de mujeres y diversidades en la Facultad. Ataca compañeras mujeres y personas no heterosexuales".

También relató que las autoridades de la Facultad le pidieron a PJG que se retirara el martes, pero el joven "se volvió a meter en la facultad, se puso violento, agredió estudiantes y autoridades, amenazó gente".

"No solo se ensañó con mujeres de la facultad sino que también muchas personas afectadas son militantes de la izquierda. Perdía el control en clases por discusiones políticas", señaló.