El Gobierno estableció un nuevo examen único para el ingreso a las residencias médicas

La administración y el control de los convenios quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

Lugones El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones

Salud: detalle de los exámenes

En paralelo, la Resolución 2012/2026 reglamentó el proceso de inscripción al denominado “Concurso Nación de Residencias de la Salud”. Allí se establecieron los requisitos para acceder a las residencias básicas y articuladas, además de las condiciones específicas para las postbásicas.

El reglamento determina que podrán inscribirse ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. Los extranjeros deberán contar con DNI argentino o documentación migratoria que acredite residencia temporaria o permanente. El certificado de residencia precaria no habilitará el acceso a un cargo.

En cuanto a la formación académica, todos los postulantes deberán tener el título habilitante al momento de la inscripción. Los graduados en universidades extranjeras tendrán que presentar la convalidación emitida por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano o una reválida otorgada por una universidad argentina.

prepagas

La preinscripción será obligatoria y deberá realizarse de manera online a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). Luego, la documentación podrá entregarse de forma presencial, mediante un autorizado o por correo postal para quienes residan a más de 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El examen consistirá en una prueba presencial -escrita o digital- de 100 preguntas de opción múltiple. Cada respuesta correcta otorgará un punto y habrá evaluaciones específicas según cada especialidad.

El puntaje final se calculará mediante la fórmula: (E×0.5)+P(E \times 0.5) + P(E×0.5)+P. En esa ecuación, “E” representa la nota del examen y “P” el promedio de la carrera, con un máximo de 10 puntos. Además, quienes hayan realizado sus estudios de grado en la Argentina recibirán un adicional de cinco puntos.

La normativa también estableció criterios de desempate. En primer lugar se tendrá en cuenta la mayor nota del examen. Si persiste la igualdad, se evaluará la antigüedad del título y, en última instancia, definirá el Ministerio de Salud.

Resolución 555/2026:

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Resolución 2012/2026:

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