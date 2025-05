La UTA salió a desmentir que el paro de colectivos sea por tiempo indeterminado

Frente a esta situación, desde la conducción nacional de la UTA salieron rápidamente a desmentirlo. “Es un abogado que anda por ahí, un loco”, afirmaron desde el sindicato, minimizando las declaraciones y aclarando que esa persona no tiene ningún cargo orgánico ni representación en la organización.

El falso vocero había afirmado en televisión: “El paro está confirmado hasta las 24 del día de hoy. Pero si no llaman a Roberto Fernández, que a mí me gustaría que lo llame el Presidente como un gesto de grandeza, vamos a tener que evaluar, (el que avisa no es traidor), la posibilidad de extender este paro hasta uno indeterminado”.

Roberto Fernández de la UTA

Incluso agregó datos sensibles sobre la situación económica de los trabajadores del sector, en tono dramático: “Las bases de la organización gremial no soportan más estar bajo la línea de la pobreza trabajando. No podemos sostener el descontento. Nosotros tememos por la situación del país: un salario de $296 mil, jubilados cobrando poco y siendo golpeados por reclamar. No se puede más esto”.

En el gremio, sin embargo, fueron tajantes. Desde la sede de Moreno al 2900, en el barrio porteño de Balvanera, reiteraron que no hay medidas de fuerza previstas más allá de la jornada de paro anunciada oficialmente, y que cualquier declaración fuera de los canales institucionales “no tiene validez ni representa la posición de la organización”.

Este episodio se da en un contexto delicado para el transporte público. El paro nacional de colectivos fue convocado por reclamos salariales que aún no han sido resueltos, en medio de una escalada inflacionaria que golpea con fuerza el poder adquisitivo de los choferes. La UTA reclama una actualización salarial urgente, ante lo que considera una falta de respuestas por parte de las cámaras empresarias y del Gobierno nacional.

Si bien el conflicto sigue abierto, desde el sindicato insisten en que cualquier definición sobre nuevas medidas será informada por los canales oficiales y de manera conjunta con las delegaciones regionales, para evitar la circulación de información confusa que complique aún más el panorama.