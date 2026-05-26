La VTV cambió para siempre: las nuevas cifras y las consecuencias por no tenerla al día
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
El valor de la VTV en la provincia de Buenos Aires en mayo 2026
La actualización de las tarifas de la VTV responde a un reajuste técnico solicitado por las empresas del sector y avalado por las autoridades, con el fin de equilibrar los incrementos en los costos operativos, salarios y mantenimiento de las plantas.
Este ajuste, que acumula aproximadamente un 20% de aumento respecto a los valores de febrero, busca garantizar la sostenibilidad del servicio de inspección. Las autoridades sostienen que estos valores se alinean con la estructura de costos actual.
- Precio base para autos: El valor neto (sin impuestos) para automóviles particulares es de $75.756,89.
- Precio base para motos: En el caso de las motocicletas, el valor neto se estableció en $28.484,61.
- Costo final para autos: Con el IVA y la oblea incluidos, el trámite para autos asciende a $96.968.
- Costo final para motos: El valor total a pagar por los motovehículos, sumando el IVA, es de $36.469.
Quiénes están exentos o tienen bonificaciones en la VTV 2026
El Gobierno bonaerense informa que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran.
- Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.
- Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.
Por otro lado, en estos casos se contempla una importante bonificación:
- Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.
- Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
- Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
Quiénes están obligados a hacer la VTV y cómo es el cronograma en 2026
Se debe contar con el trámite en estos casos:
- Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).
- Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).
El cronograma de vencimientos 2026 comenzó ya en febrero y determina las siguientes fechas límite para realizar el trámite, según el número final de cada patente:
- Terminadas en 2: hasta el 28 de febrero.
- Terminadas en 3: hasta el 31 de marzo.
- Terminadas en 4: hasta el 30 de abril.
- Terminadas en 5: hasta el 31 de mayo.
- Terminadas en 6: hasta el 30 de junio.
- Terminadas en 7: hasta el 31 de julio.
- Terminadas en 8: hasta el 31 de agosto.
- Terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre.
- Terminadas en 0: hasta el 31 de octubre.
- Terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre.
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