La VTV cambió para siempre: las nuevas cifras y las consecuencias por no tenerla al día

Precio base para autos: El valor neto (sin impuestos) para automóviles particulares es de $75.756,89.

El valor neto (sin impuestos) para automóviles particulares es de Precio base para motos: En el caso de las motocicletas, el valor neto se estableció en $28.484,61.

En el caso de las motocicletas, el valor neto se estableció en Costo final para autos: Con el IVA y la oblea incluidos, el trámite para autos asciende a $96.968.

Con el IVA y la oblea incluidos, el trámite para autos asciende a Costo final para motos: El valor total a pagar por los motovehículos, sumando el IVA, es de $36.469.

Quiénes están exentos o tienen bonificaciones en la VTV 2026

El Gobierno bonaerense informa que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran.

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos .

pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, sean provinciales y/o municipales, y los especiales de . Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

Por otro lado, en estos casos se contempla una importante bonificación:

Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría. Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa. Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Quiénes están obligados a hacer la VTV y cómo es el cronograma en 2026

Se debe contar con el trámite en estos casos:

Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).

radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses). Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).

El cronograma de vencimientos 2026 comenzó ya en febrero y determina las siguientes fechas límite para realizar el trámite, según el número final de cada patente: