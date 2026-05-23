VTV al 50%: quiénes podrán acceder a un descuento importante en la verificación vehicular

Cuándo debés hacer la VTV

Uno de los cambios más importantes en el sistema de la verificación está relacionado con el momento en el que los autos 0 km deben hacer su primera inspección. En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos nuevos ahora cuentan con un plazo más amplio antes de presentarse por primera vez a la VTV: pueden circular hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Después de esa primera revisión, la frecuencia de control se ajusta según la antigüedad del auto. Entre los 4 y los 8 años de uso, la verificación pasa a realizarse cada dos años. En cambio, cuando el vehículo supera los 8 años o los 80.000 kilómetros, vuelve al esquema habitual de revisión anual obligatoria.