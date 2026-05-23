VTV al 50%: quiénes podrán acceder a un descuento importante en la verificación vehicular
Este trámite es obligatorio y tiene como objetivo reducir accidentes y, además, mejorar la seguridad vial. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular(VTV) sigue siendo un requisito obligatorio para poder circular por las carreteras sin problemas. El trámite consiste en una revisión integral del vehículo, desde frenos, luces y neumáticos, y debe realizarse una vez al año en la mayoría de los casos, según la antigüedad del auto.
En la actualidad, el sistema en la provincia contempla beneficios para determinados grupos de conductores, como descuentos del 50% en el costo del trámite para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Cuáles son los conductores que tienen 50% de descuento en la VTV
En la provincia, el esquema de la VTV presenta distintas exenciones y descuentos según el tipo de usuario y vehículo. Quedan exceptuados del pago total las personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad vigente, las unidades municipales y a cuerpos de bomberos. También se incluyen jubilados y pensionados mayores de 65 años que perciban la mínima.
Por otro lado, existe una reducción del 50% en el valor del trámite para jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos, además de vehículos con más de 20 años de antigüedad. Este beneficio también alcanza a taxis y remises habilitados, así como a transporte escolar registrado.
Cuándo debés hacer la VTV
Uno de los cambios más importantes en el sistema de la verificación está relacionado con el momento en el que los autos 0 km deben hacer su primera inspección. En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos nuevos ahora cuentan con un plazo más amplio antes de presentarse por primera vez a la VTV: pueden circular hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
Después de esa primera revisión, la frecuencia de control se ajusta según la antigüedad del auto. Entre los 4 y los 8 años de uso, la verificación pasa a realizarse cada dos años. En cambio, cuando el vehículo supera los 8 años o los 80.000 kilómetros, vuelve al esquema habitual de revisión anual obligatoria.
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