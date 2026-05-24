VTV: los requisitos principales al momento de realizar la verificación vehicular

Cuáles son todos los requisitos de la VTV

Además del estado del vehículo, es obligatorio acudir a la VTV con la documentación en regla. Estos son los documentos esenciales para realizar esta inspección:

DNI vigente

Licencia de conducir al día

Seguro del vehículo vigente

Constancia de pago del turno

Cédula verde o azul (si corresponde)

Título de propiedad del vehículo

En caso de que falte algún documento, el conductor no podrá completar la VTV y el trámite queda rechazado o incompleto hasta que se presente todo en regla.