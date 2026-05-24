VTV: los requisitos principales al momento de realizar la verificación vehicular
Este trámite es obligatorio en todo el país y tiene como objetivo central prevenir accidentes. Se realiza en talleres autorizados y se inspeccionan frenos, neumáticos y luces. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que deben realizar los autos para poder circular de forma legal. En este procedimiento se revisa el estado general del vehículo en talleres autorizados, donde se inspeccionan frenos, neumáticos, luces y elementos de seguridad.
El objetivo central es reducir riesgos en la vía pública y asegurar que los vehículos estén en condiciones adecuadas para su uso. Por este motivo, transitar sin este trámite puede desencadenar en serias y elevadas multas para los conductores.
Qué requisito es clave para hacer la VTV
En la VTV no solo se evalúa el estado general del vehículo, sino también que cuente con los elementos de seguridad obligatorios para circular. Entre ellos se incluye el kit de primeros auxilios, que debe estar completo y ubicado dentro del auto para un acceso rápido.
También se controla que el matafuego esté vigente, correctamente fijado y en condiciones de uso, junto con las balizas de emergencia portátiles. A esto se suman los cinturones de seguridad, que deben funcionar correctamente en todas las plazas. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el vehículo puede ser rechazado hasta que se corrijan las fallas.
Cuáles son todos los requisitos de la VTV
Además del estado del vehículo, es obligatorio acudir a la VTV con la documentación en regla. Estos son los documentos esenciales para realizar esta inspección:
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
En caso de que falte algún documento, el conductor no podrá completar la VTV y el trámite queda rechazado o incompleto hasta que se presente todo en regla.
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