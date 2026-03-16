VTV 2026: Javier Milei oficializó la reforma del sistema pero no se aplicará en PBA
El Gobierno nacional lanzó el Decreto 139/2026 para sumar talleres y bajar costos. Sin embargo, la Provincia mantendrá los controles actuales. Conocé los detalles.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Los cambios en el sistema de verificación vehicular habían sido planteados originalmente en el Decreto 196/2025, publicado en marzo del año pasado, que proponía una reforma más amplia del sistema de tránsito. Dentro de estos puntos, se incluyeron modificaciones en las licencias de conducir y en los procedimientos para realizar la VTV.
El economista Federico Sturzenegger se refirió a la cuestión en la red social X y sostuvo que el nuevo decreto permite retomar la reforma del sistema.
Según explicó, la medida apunta a transformar un trámite que, según el Gobierno, es "fuente constante de quejas por parte de los argentinos".
La Provincia no aplicará la reforma de la VTV impulsada por Nación
El gobierno de Axel Kicillof confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá su esquema actual sin cambios.
Desde el Gobierno provincial señalaron que no está en análisis avanzar con esos cambios. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, expresaron.
La cartera de Desregulación, liderada por Sturzenegger, explicó que estas modificaciones buscan agilizar el trámite y abaratar los costos para los usuarios. Al sumar nuevos centros de inspección, la meta oficial es fomentar la competencia y facilitar el acceso al servicio. Sin embargo, desde la Provincia sostuvieron que sería “un riesgo” habilitar a cualquier taller a realizar los controles.
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