VTV 2026: Javier Milei oficializó la reforma del sistema pero no se aplicará en PBA

La Provincia no aplicará la reforma de la VTV impulsada por Nación

El gobierno de Axel Kicillof confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá su esquema actual sin cambios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que no está en análisis avanzar con esos cambios. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, expresaron.

La cartera de Desregulación, liderada por Sturzenegger, explicó que estas modificaciones buscan agilizar el trámite y abaratar los costos para los usuarios. Al sumar nuevos centros de inspección, la meta oficial es fomentar la competencia y facilitar el acceso al servicio. Sin embargo, desde la Provincia sostuvieron que sería “un riesgo” habilitar a cualquier taller a realizar los controles.