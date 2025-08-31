La VTV podría cambiar por completo: la nueva propuesta que afectaría los costos
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cómo serían los nuevos montos para la VTV
El proyecto de modificación de la Ley 13.927 propone un sistema de tarifas escalonadas para la VTV, tomando como referencia el valor del vehículo.
Así, los autos de menor precio pagarían menos que los de alta gama. Por ahora, no se precisó el costo exacto del trámite, ya que dependerá de la cotización de cada automóvil.
Qué costo actual tiene la VTV en Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, las tarifas para la verificación técnica vehicular son las siguientes:
- Autos particulares: $79.640,87
- Motos: $31.856,35
- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79
Quiénes están excentos de pagar la VTV
La VTV es obligatoria para todos los vehículos; quienes no la tengan no podrán circular y estarán sujetos a multas. Sin embargo, existen exenciones del pago:
- Personas con discapacidad: ya sea titulares del vehículo o padres/tutores de un titular.
- Vehículos de servicios municipales: automóviles o camionetas que presten servicios públicos municipales.
- Unidades de bomberos: vehículos que integren la flota oficial de bomberos voluntarios o estatales.
