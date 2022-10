Laferrere: se realizó un tratamiento de belleza, sufrió mala praxis y la agredieron

estetica laferrere 1.mp4

Según la denuncia de la víctima, el local se llama Time Estética y está ubicado sobre la calle Beethoven de la mencionada localidad bonaerense, donde acordó con el dueño del local la aplicación de ácido hialurónico en sus labios a cambio de 60 mil pesos.

“Este señor no me hizo firmar ningún consentimiento. Fue a buscar una jeringa del otro lado y no me di cuenta de preguntar qué me iba a colocar. Me dijo otra marca que la que yo había pedido y señado. Me dijo que la que había pedido no le había quedado porque no se conseguía el producto y ya no podía devolverme mi seña de $15.000″, contó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjbt1KLMc7T%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGFJmC4foLPUO1YwZB5ugZBXiusGQldwZBZCAuxWfly9ktYKZBmliNfqVQEX8fWJKPWYGbgNSRTYIiXeoUkA0ZB8pCsZCCXPdCUUNU3UiZCQaZCjkkD7E36YpZAMYBbaf9bzZBYFBzoX1o0ZCyTnboHoeI3BavbTKmC2iAZDZD View this post on Instagram A post shared by NW (@nadiawalezuk)

Y agregó: “Sólo colocó media jeringa, porque mis labios no daban más de sangrar, del dolor y de hinchazón. Desde anoche estoy con fiebre y dolor en los labios con moretones”.

Al ver que la situación empeoraba, Nadia volvió al lugar para pedir explicaciones pero dos hombres vestidos con ambo la agredieron físicamente y le dijeron: “Hija de re mil p..., negra villera”, entre otros insultos, algo que quedó registrado en un video.

estetica laferrere.mp4