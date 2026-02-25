Las 7 razones que argumentó el abogado de Lucas Pertossi para pedir la nulidad de su condena

Conflicto de intereses: Nolfi argumenta que los tribunales tendrían que haber garantizado una “asistencia técnica efectiva y autónoma”. Al compartir abogado con quienes recibieron cadena perpetua, se opacó el hecho de que su situación legal era diferente.

Limitación del testimonio: Se afirma que, por seguir las instrucciones de su anterior defensa, el condenado no logró brindar una “versión fiel y completa de los hechos”, vulnerando así su derecho constitucional.

Ausencia de pruebas materiales: El escrito subraya que no existe “evidencia fáctica” concluyente, dado que no se detectó ADN ni restos hemáticos de la víctima en sus pertenencias, ni se acreditó contacto físico con Fernando Báez Sosa.

Rol en la escena: La defensa define la participación de Pertossi como “secundario y periférico”, limitándose a la grabación de los hechos y a un “altercado menor con un tercero ajeno a la víctima fatal”.