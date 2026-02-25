Las 7 razones que argumentó el abogado de Lucas Pertossi para pedir la nulidad de su condena
Lucas fue uno de los tres que fue sentenciado a sólo 15 años de prisión por ser "partícipe necesario" en el crimen de Fernando Báez Sosa.
La defensa de Lucas Pertossi -condenado a 15 años por el crimen de Fernando Báez Sosa- ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia. El defensor de Casación, Ignacio Nolfi, solicitó la anulación de la sentencia bajo el argumento de que no se respetó el derecho a la defensa durante el proceso judicial.
En otras palabras, según el planteo del defensor, el joven no contó con las garantías constitucionales necesarias para una defensa justa durante el juicio por el asesinato de estudiante de Derecho de 18 años, ocurrido el 18 de enero de 2020.
El nuevo planteamiento judicial sostiene que Pertossi padeció una “indefensión manifiesta” bajo la tutela de su previo letrado, Hugo Tomei. Según el defensor Ignacio Nolfi, el joven no dispuso de una estrategia propia que analizara su participación puntual en los eventos de Villa Gesell.
Los puntos centrales del recurso son:
-
Conflicto de intereses: Nolfi argumenta que los tribunales tendrían que haber garantizado una “asistencia técnica efectiva y autónoma”. Al compartir abogado con quienes recibieron cadena perpetua, se opacó el hecho de que su situación legal era diferente.
-
Limitación del testimonio: Se afirma que, por seguir las instrucciones de su anterior defensa, el condenado no logró brindar una “versión fiel y completa de los hechos”, vulnerando así su derecho constitucional.
Ausencia de pruebas materiales: El escrito subraya que no existe “evidencia fáctica” concluyente, dado que no se detectó ADN ni restos hemáticos de la víctima en sus pertenencias, ni se acreditó contacto físico con Fernando Báez Sosa.
-
Rol en la escena: La defensa define la participación de Pertossi como “secundario y periférico”, limitándose a la grabación de los hechos y a un “altercado menor con un tercero ajeno a la víctima fatal”.
Retiro anticipado: Finalmente, alegan que las grabaciones prueban que abandonó el lugar antes del desenlace, lo que marcaría una “desvinculación temporal y espacial” con el asesinato.
Las 7 razones que argumentó la defensa de Lucas Pertossi
- Defecto grave de razonamiento: por modificar la secuencia lógica del dolo en el fallo.
- Versión fáctica divergente: creación de un relato de los hechos que no coincide con las pruebas.
- Afectación a la unidad lógica: incoherencias en el razonamiento de los jueces.
- Falta de garantías en la imputación: irregularidades en las audiencias y declaraciones iniciales.
- Violación de imparcialidad y congruencia: vicios detectados desde la etapa de instrucción.
- Imprecisión del hecho: falta de claridad sobre qué conducta específica se le juzgaba.
- Violación del principio de congruencia: discrepancia entre lo que se acusó y lo que finalmente se sentenció.
La meta de esta presentación es lograr que el máximo tribunal revise la sentencia y ordene un nuevo juicio. El abogado de Pertossi insiste en que su asistido fue privado de una defensa técnica efectiva y que es imperativo diferenciar su comportamiento en el hecho del de los otros condenados, quienes recibieron penas más severas.
