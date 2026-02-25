Brutal balacera en Rosario deja a cuatro heridos, incluida una nena de 6 años

Elisa, hija de Ramón, el hombre de 47 años, relató la dramática secuencia en diálogo con Canal 3 Rosario: “Estábamos afuera de casa. Mi papá le dijo a mi mamá ‘vamos a comprar pan’. Cuando me meto adentro con el nene, que menos mal que no se lo llevaron, cierro la reja y escucho una gran cantidad de tiros. Cuando salgo veo que le habían dado a mi papá, a una nena, a otro chico y a una chica que justo pasaba en bicicleta”.

Según su testimonio, el joven de 22 años habría sido confundido con otra persona del barrio de perfil conflictivo. “Lo confundieron con ese que estaba parado. Empezaron a disparar y le tiraban a cualquiera. Tiraron durante dos cuadras. Frenaron en la esquina y siguieron tirando”, agregó. La pareja del hombre herido también describió el momento del ataque: “Yo fui con él a comprar pan. Me tiró al piso y quedó de rodillas. Me dijo ‘Me dieron en la espalda’ y se cayó“.