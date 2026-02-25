Brutal balacera en Rosario deja a cuatro heridos, incluida una nena de 6 años
Cuatro personas, incluida una nena de 6 años, resultaron heridas en un brutal ataque a tiros en Rosario. Un hombre de 47 años no podrá volver a caminar.
Un violento ataque a tiros sacudió la noche del martes en la zona oeste de Rosario y terminó con cuatro personas heridas, entre ellas una niña de tan solo seis años. La víctima de mayor gravedad es un hombre de 47 años, quien sufrió una lesión en la columna que le impedirá volver a caminar.
El episodio se produjo en las inmediaciones de Espinosa y Aguzzi, cuando dos hombres a bordo de una moto comenzaron a disparar. Testigos informaron que los agresores llevaban la cara cubierta y que contaban con el apoyo de una segunda moto negra, en la que aparentemente viajaba un solo ocupante.
Durante la balacera, la nena de 6 años recibió un roce de bala en la pierna derecha. Fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde recibió atención médica y ya fue dada de alta. Los otros heridos, un adolescente de 17 años, un joven de 22 y el hombre de 47, tuvieron que ser llevados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
Según el parte médico, el joven de 22 años recibió múltiples disparos, mientras que la adolescente resultó herida en la cadera. En tanto, el hombre de 47 sufrió una grave lesión: el proyectil atravesó su cuerpo, perforó un pulmón que debió ser drenado y además impactó en una vértebra.
El fiscal Patricio Saldutti quedó a cargo de la investigación. Recolectó los primeros testimonios y ordenó las medidas de rigor para identificar a los atacantes. Los investigadores indicaron que los tiradores dispararon a lo largo de al menos dos cuadras, desde Rouillón hasta Aguzzi, deteniéndose en una esquina para continuar con los disparos.
Elisa, hija de Ramón, el hombre de 47 años, relató la dramática secuencia en diálogo con Canal 3 Rosario: “Estábamos afuera de casa. Mi papá le dijo a mi mamá ‘vamos a comprar pan’. Cuando me meto adentro con el nene, que menos mal que no se lo llevaron, cierro la reja y escucho una gran cantidad de tiros. Cuando salgo veo que le habían dado a mi papá, a una nena, a otro chico y a una chica que justo pasaba en bicicleta”.
Según su testimonio, el joven de 22 años habría sido confundido con otra persona del barrio de perfil conflictivo. “Lo confundieron con ese que estaba parado. Empezaron a disparar y le tiraban a cualquiera. Tiraron durante dos cuadras. Frenaron en la esquina y siguieron tirando”, agregó. La pareja del hombre herido también describió el momento del ataque: “Yo fui con él a comprar pan. Me tiró al piso y quedó de rodillas. Me dijo ‘Me dieron en la espalda’ y se cayó“.
