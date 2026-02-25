Megaoperativo en el Congreso: vallas, camiones hidrantes y muchos efectivos por la marcha de jubilados

A pesar de la presencia de camiones hidrantes y el fuerte despliegue de efectivos, los jubilados mantienen su rutina de visibilizar su lucha en la Plaza del Congreso, en un duelo de voluntades que se repite cada miércoles de este 2026.

La CGT se reúne por la Reforma Laboral

La CGT mantiene este miércoles una reunión clave para determinar los pasos a seguir. En la antesala de una sesión clave en el Senado, la Confederación General del Trabajo convocó a una cumbre de su mesa chica, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

El encuentro se realizará en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y contará con la mediación de Andrés Rodríguez, referente del gremio estatal.

La convocatoria fue impulsada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical. El viernes, la Cámara alta debatirá el proyecto de modernización laboral, una iniciativa que la central obrera rechaza de manera contundente.