Las auroras australes en la Antártida que sorprendieron a los argentinos en la Base Belgrano

En las imágenes se pueden observar cortinas luminosas de tonalidad verdosa que se mueven sobre el horizonte.

Las auroras australes no son frecuentes para la mayoría de la población argentina porque suelen presentarse en latitudes muy altas del hemisferio sur. Por eso, los registros desde bases antárticas tienen un valor especial: permiten acercar al público escenas que ocurren en zonas remotas, lejos de los centros urbanos y de la contaminación lumínica.

Las auroras australes

Las auroras se originan cuando partículas cargadas provenientes del Sol llegan hasta la Tierra y son guiadas por el campo magnético hacia las regiones polares. Al ingresar en la atmósfera, esas partículas interactúan con gases como el oxígeno y el nitrógeno. Esa reacción libera energía en forma de luz.

El color depende de varios factores, entre ellos la altura a la que ocurre el fenómeno y el tipo de gas involucrado. El verde, uno de los tonos más habituales, suele estar asociado al oxígeno en capas altas de la atmósfera. También pueden aparecer colores rojos, violetas o azulados, aunque no siempre se observan con la misma intensidad.

mapa antartida argentina

Cuando se producen tormentas solares o aumentos fuertes en la actividad del Sol, las probabilidades de observar auroras crecen. En esos casos, el viento solar llega con mayor energía a la magnetosfera terrestre y puede generar tormentas geomagnéticas. Ese tipo de eventos explica que, en algunas ocasiones, las auroras se vean con mayor brillo o en zonas algo más alejadas de los polos.

El interés del SMN no se limita al valor visual del fenómeno. En la Antártida, las observaciones meteorológicas y atmosféricas forman parte de un trabajo sostenido que permite reunir datos sobre una región clave para la ciencia climática. Las bases argentinas cumplen un rol importante en el monitoreo de variables como temperatura, viento, presión, humedad y condiciones del cielo. En ese contexto, registrar auroras australes también ayuda a mostrar cómo la actividad solar puede impactar sobre la atmósfera terrestre.

La información vinculada al llamado “clima espacial” es relevante porque las tormentas geomagnéticas pueden afectar comunicaciones, sistemas satelitales, navegación y redes eléctricas en distintas partes del mundo. Aunque una aurora se vea como un espectáculo natural, detrás hay procesos físicos que la ciencia sigue de cerca.