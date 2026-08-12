Crimen en Chaco: la defensa de Victoria Luz Cantero sostiene que era víctima de violencia de género

A esto se sumaron imágenes tomadas el 3 de agosto, cuando Cantero se encontraba bajo custodia policial. Por ese motivo, la defensa pidió que declare la agente que estaba presente para confirmar las circunstancias en las que fue registrada esa escena.

Además, los abogados solicitaron que se realice un peritaje médico-forense completo y de urgencia sobre Cantero. Entre los estudios requeridos se encuentran radiografías y tomografías de la zona facial, con el objetivo de comprobar si existen lesiones óseas o secuelas relacionadas con los golpes denunciados.

Qué pasó durante la madrugada del 25 de julio

Uno de los episodios que la defensa busca reconstruir ocurrió durante la madrugada del 25 de julio, luego de que la pareja se retirara de la Bienal de Esculturas.

Según el relato de Cantero, entre las 2 y las 3 de la madrugada mantuvieron una fuerte discusión mientras viajaban en una camioneta y fue entonces cuando la joven habría decidido bajarse del vehículo en la zona de Donovan y Gardel para regresar caminando a su casa.

Siempre de acuerdo con la versión de la acusada, en ese momento Álvarez Guardia la habría empujado violentamente contra el asfalto. Cantero declaró que logró levantarse y escapó corriendo hasta su domicilio. Para ubicar el lugar del supuesto ataque, la joven realizó un croquis en el que señaló como punto de referencia un local llamado “Pescador de Hombres”.

Buscan cámaras y testigos

A partir de ese relato de Cantero, la defensa pidió a la fiscalía que realice un relevamiento en la zona para localizar a posibles testigos. La intención es tomar declaración a vecinos, comerciantes o transeúntes que pudieran haber visto o escuchado la discusión durante esa madrugada.

Los abogados también solicitaron revisar las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas de la zona. A esto se suma el pedido de un peritaje tecnológico sobre la geolocalización de los teléfonos celulares de ambos, para establecer dónde se encontraban antes y después del supuesto episodio de violencia.

Por otra parte, los abogados pidieron secuestrar y peritar la camioneta Toyota SW4 que pertenecía a Álvarez Guardia. El objetivo es buscar rastros de sangre y verificar si existen muestras biológicas que correspondan a la imputada.

La defensa también pretende incorporar los testimonios de amigas y personas cercanas a Cantero que habrían presenciado de manera directa o indirectamente las lesiones denunciadas y el deterioro de la relación durante los meses previos al crimen.

El médico que examinó a Victoria Luz Cantero: “No observé lesiones en la nariz”

El médico que revisó a la joven el pasado 2 de agosto, pocas horas después del crimen, confirmó que Cantero presentaba diversas lesiones superficiales en el cuerpo, como eritemas (enrojecimiento) y excoriaciones en la parte superior de la espalda, además de una equimosis (moretón) en el brazo izquierdo, en las rodillas y el pliegue del codo.

Sin embargo, al ser consultado sobre si las lesiones correspondían a una agresión física previa, el médico señaló que las marcas sugerían que la joven había sido sujetada, pero descartó que hubieran sido producto de un ataque violento.

En ese sentido, el profesional argumentó que, de haber existido una fuerte agresión, las lesiones serían "más graves" y estarían localizadas en otras zonas del cuerpo.

Respecto a la versión sobre que la joven presentaba un fuere sangrado nasal luego de una supuesta discusión con la víctima el día del crimen, el médico fue contundente: el examinador fue contundente al declarar: “No observé lesiones en la nariz”.