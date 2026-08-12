Caos en Temperley por la rotura de un caño maestro: calles inundadas y vecinos sin agua

Para llevar adelante la reparación fue necesario interrumpir el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a sectores de Lomas de Zamora y Quilmes. Como consecuencia, se advirtió que podría registrarse afectación en el servicio de agua potable en estas zonas mencionadas mientras continúen las tareas y se trabaja en normalizar el sistema.

Qué explicó AySA sobre la rotura

Desde AySA indicaron que se rompió solamente una parte del caño y que ese tramo ya fue retirado. Ahora, los trabajadores realizan tareas para poder avanzar con la reparación definitiva. El problema es que debajo de la calle hay un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad. Los operarios están utilizando mangueras para retirar el agua acumulada y poder trabajar en el lugar. Una vez que logren vaciarlo, reemplazarán el tramo dañado por uno nuevo.

Por ese motivo, el agua que actualmente se observa sobre la avenida no proviene únicamente de la pérdida inicial del caño. También se suma el agua que continúa saliendo del pozo donde se realizan los trabajos. A la rotura del caño se agrega otro problema: las bocas de tormenta están tapadas, por lo que el agua no consigue escurrir con normalidad.

La empresa recordó que se encuentran disponibles varios canales de atención para consultas y reclamos: el canal de WhatsApp 11-5984-5794, los perfiles oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) en el horario de 6 a 24, y la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible durante las 24 horas.