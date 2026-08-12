Caos en Temperley por la rotura de un caño maestro: calles inundadas y vecinos sin agua
Los problemas comenzaron en la esquina de Pasco y Caaguazú, en Lomas de Zamora. Por el incidente, hay varias escuelas sin clases.
Una rotura en una cañería principal de AySA provocó pérdidas de agua y el anegamiento en las calles de Temperley, con posibles interrupciones en la prestación del servicio. El epicentro del incidente se produjo en la madrugada de este martes en Pasco y Caaguazú, en la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora.
Las calles se transformaron en un río. Cada vez que circulan vehículos, el agua se desplaza hacia las veredas y eleva su nivel sobre los cordones, lo que complica el tránsito vehicular, como peatonal.
El caño afectado es un conducto maestro que abastece de agua a una parte importante de Temperley y Almirante Brown. Es por este motivo que muchos de los vecinos de la zona están sin agua hace más de 48 horas. Desde las primeras horas de este martes, los equipos iniciaron la excavación para descubrir la zona y reemplazar el tramo afectado.
Las cuadrillas ya retiraron la sección dañada y trabajan en un pozo de cinco metros de profundidad, utilizando mangueras para extraer el agua acumulada antes de instalar la nueva tubería. Sin embargo, el drenaje se dificulta porque el agua extraída del pozo no fluye hacia la red pluvial, quedando estancada en las esquinas.
Mientras tanto, la vida cotidiana de los vecinos está alterada. Muchos deben salir de sus casas con calzado de repuesto y enfrentan problemas para desplazarse por la zona, considerada de alto tránsito comercial. Y varias escuelas del sur bonaerense suspendieron las clases.
Para llevar adelante la reparación fue necesario interrumpir el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a sectores de Lomas de Zamora y Quilmes. Como consecuencia, se advirtió que podría registrarse afectación en el servicio de agua potable en estas zonas mencionadas mientras continúen las tareas y se trabaja en normalizar el sistema.
Qué explicó AySA sobre la rotura
Desde AySA indicaron que se rompió solamente una parte del caño y que ese tramo ya fue retirado. Ahora, los trabajadores realizan tareas para poder avanzar con la reparación definitiva. El problema es que debajo de la calle hay un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad. Los operarios están utilizando mangueras para retirar el agua acumulada y poder trabajar en el lugar. Una vez que logren vaciarlo, reemplazarán el tramo dañado por uno nuevo.
Por ese motivo, el agua que actualmente se observa sobre la avenida no proviene únicamente de la pérdida inicial del caño. También se suma el agua que continúa saliendo del pozo donde se realizan los trabajos. A la rotura del caño se agrega otro problema: las bocas de tormenta están tapadas, por lo que el agua no consigue escurrir con normalidad.
La empresa recordó que se encuentran disponibles varios canales de atención para consultas y reclamos: el canal de WhatsApp 11-5984-5794, los perfiles oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) en el horario de 6 a 24, y la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible durante las 24 horas.
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