Las enseñanzas de Lao Tse sobre la verdadera riqueza y el valor de dar
Un pensamiento que invita a mantener la calma a la hora de la toma de decisiones y a encontrarle la razón de ser al poder adquisitivo y el costado servicial.
Con la inmediatez, la multitarea y la constante búsqueda de reconocimiento como protagonistas, ser capaz de mantener la calma y tomar decisiones basadas en el pensamiento crítico se ha convertido en una capacidad cada vez más escasa y, al mismo tiempo, muy valiosa y buscada.
El filósofo, considerado como uno de los pensadores asiáticos más importantes en toda la historia, es uno de los mayores influyentes en la creación y el desarrollo del pensamiento chino.
Lao Tsé dejó una reflexión que propone mirar la riqueza desde un lugar diferente. Para el pensador, la abundancia no depende únicamente de cuánto se posee, sino también de la capacidad de compartir con los demás y desprenderse de la necesidad constante de acumular.
Qué plantea la filosofía taoísta acerca del desapego
“El sabio no guarda nada para sí. Cuanto más entrega a los demás, más tiene; cuanto más ofrece, más abundante es su vida”, sostiene una frase del Tao Te Ching. La enseñanza cuestiona la idea de que acumular bienes necesariamente genera mayor seguridad y propone entender la generosidad como otra forma de riqueza.
El tiempo, la compañía, la escucha y los pequeños gestos cotidianos también forman parte de esa lógica. Una persona puede ofrecer algo sin esperar una devolución inmediata y, aun así, fortalecer relaciones que terminan aportando bienestar de otras maneras.
La reflexión también pone el foco sobre la sensación de escasez. Desde la mirada atribuida a Lao Tsé, la verdadera riqueza aparece al disfrutar y compartir aquello que se tiene. La avaricia representa el extremo contrario: cuanto mayor es la obsesión por acumular, más difícil puede resultar disfrutar de aquello que ya se consiguió.
La generosidad también puede trasladarse a las relaciones personales. Compartir tiempo, acompañar a alguien o brindar ayuda puede fortalecer los vínculos y generar una mayor sensación de sentido, sin que exista necesariamente una recompensa material detrás de esa acción.
La propuesta pasa por modificar la relación con lo que se posee, entendiendo que compartir también puede generar beneficios emocionales y sociales difíciles de medir.
Así, la enseñanza de Lao Tsé invita a pensar la generosidad como una práctica cotidiana y no como una inversión esperando recompensa.
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