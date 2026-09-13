El filósofo que asegura "tenemos hijos como si fueran cosas que compramos".

También sostiene una paradoja tecnológica: los dispositivos sirven tanto para vigilar como para ofrecer lugares inesperados de libertad.

El cierre del mensaje es práctico: menos estrategia obsesiva y más vida cotidiana. Pensar menos la crianza como un emprendimiento y recuperar el juego permite que los niños cosa dejen de ser meras proyecciones y se conviertan en sujetos impredecibles. Menos control y más ejemplos de vida como camino para la autonomía.