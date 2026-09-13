El filósofo que asegura "tenemos hijos como si fueran cosas que compramos"
Un pensamiento que advierte que los ‘niños cosa’ pierden juego y autonomía cuando la paternidad se organiza como un plan de optimización.
Santiago Gerchunoff, filósofo y autor de En la era de los niños cosa, plantea una crítica frente a la crianza actual: convertir a los menores en objetivos a mejorar.
En su libro lanza una frase contundente que invitó a la reflexión: “Tenemos hijos como si fueran cosas que compramos; son proyecciones de lo que uno quiere ser”.
El análisis crítico sobre la maternidad y paternidad contemporánea y el consumismo
“Me di cuenta de que existía un hilo que unía todo: la idea de los niños cosa y la crianza como emprendimiento”, explica, y reivindica repensar esa lógica.
El autor describe jornadas infantiles saturadas: escuela, inglés, tareas y actividades que prometen un porvenir mejor. Esa puesta en rendimiento empuja a ver a los chicos como objetos a optimizar: los niños cosa quedan sin tiempo para aburrirse, equivocarse o jugar, aspectos clave para construir autonomía y subjetividad propia.
Una crítica central es la invasión del control adulto. Planificarlo todo impide que los menores accedan al silencio, la soledad y la independencia. Por eso propone abrir ámbitos sin supervisión: “Creo que hay que generar espacios sin vigilancia, sin atención de los adultos”, donde puedan explorar, jugar y equivocarse sin la voz constante del progenitor.
También sostiene una paradoja tecnológica: los dispositivos sirven tanto para vigilar como para ofrecer lugares inesperados de libertad.
El cierre del mensaje es práctico: menos estrategia obsesiva y más vida cotidiana. Pensar menos la crianza como un emprendimiento y recuperar el juego permite que los niños cosa dejen de ser meras proyecciones y se conviertan en sujetos impredecibles. Menos control y más ejemplos de vida como camino para la autonomía.
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