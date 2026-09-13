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El filósofo que asegura "tenemos hijos como si fueran cosas que compramos"

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Un pensamiento que advierte que los ‘niños cosa’ pierden juego y autonomía cuando la paternidad se organiza como un plan de optimización.

El filósofo que asegura tenemos hijos como si fueran cosas que compramos.

El filósofo que asegura "tenemos hijos como si fueran cosas que compramos".

Santiago Gerchunoff, filósofo y autor de En la era de los niños cosa, plantea una crítica frente a la crianza actual: convertir a los menores en objetivos a mejorar.

En su libro lanza una frase contundente que invitó a la reflexión: “Tenemos hijos como si fueran cosas que compramos; son proyecciones de lo que uno quiere ser”.

El análisis crítico sobre la maternidad y paternidad contemporánea y el consumismo

“Me di cuenta de que existía un hilo que unía todo: la idea de los niños cosa y la crianza como emprendimiento”, explica, y reivindica repensar esa lógica.

El autor describe jornadas infantiles saturadas: escuela, inglés, tareas y actividades que prometen un porvenir mejor. Esa puesta en rendimiento empuja a ver a los chicos como objetos a optimizar: los niños cosa quedan sin tiempo para aburrirse, equivocarse o jugar, aspectos clave para construir autonomía y subjetividad propia.

Una crítica central es la invasión del control adulto. Planificarlo todo impide que los menores accedan al silencio, la soledad y la independencia. Por eso propone abrir ámbitos sin supervisión: “Creo que hay que generar espacios sin vigilancia, sin atención de los adultos”, donde puedan explorar, jugar y equivocarse sin la voz constante del progenitor.

También sostiene una paradoja tecnológica: los dispositivos sirven tanto para vigilar como para ofrecer lugares inesperados de libertad.

El cierre del mensaje es práctico: menos estrategia obsesiva y más vida cotidiana. Pensar menos la crianza como un emprendimiento y recuperar el juego permite que los niños cosa dejen de ser meras proyecciones y se conviertan en sujetos impredecibles. Menos control y más ejemplos de vida como camino para la autonomía.

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