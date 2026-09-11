El filósofo que reflexiona sobre aprender a angustiarse del modo correcto

La reflexión de Sren Kierkegaard sobre angustiarse correctamente

En El concepto de la angustia, publicado en 1844 bajo el pseudónimo de Vigilius Haufniensis, Søren Kierkegaard analiza esta emoción desde una mirada existencial. Para el filósofo, no es lo mismo miedo que angustia: mientras el primero tiene un objeto concreto, la segunda aparece frente a aquello que podría suceder.

La angustia, entonces, está estrechamente ligada a la libertad. Saber que podemos elegir entre distintos caminos también genera incertidumbre y vértigo. No estamos completamente determinados por nuestro origen: tenemos la posibilidad de decidir qué hacer y quién queremos ser. Justamente esa cantidad de opciones puede resultar abrumadora.

Kierkegaard compara esa sensación con asomarse a un abismo. Lo que inquieta no es solo lo que puede ocurrir, sino también descubrir todo aquello en lo que podemos convertirnos. Desde esta perspectiva, sentir angustia no significa necesariamente que algo esté mal. Puede ser una señal de que estamos frente a una posibilidad y tenemos la capacidad de actuar sobre nuestra propia vida.

El problema aparece cuando intentamos escapar constantemente de esa sensación. Si aprendemos que la angustia es algo que debemos eliminar, podemos terminar evitando también las decisiones que surgen de nuestra libertad. La resistencia, en lugar de hacerla desaparecer, puede intensificarla.

La vida moderna tampoco ayuda demasiado a desarrollar una buena tolerancia a la incertidumbre. Tenemos respuestas inmediatas para casi todo: buscamos una duda en internet, enviamos un mensaje en segundos y esperamos soluciones rápidas. Esa lógica de la inmediatez hace que la espera y la falta de certezas resulten cada vez más difíciles de soportar.

¿Es posible aprender a convivir con la angustia? La Terapia de Aceptación y Compromiso, desarrollada por Steven C. Hayes, propone una respuesta basada en tres pasos. Primero, aceptar el malestar sin esperar a que desaparezca para actuar. Después, identificar los valores que queremos seguir y la dirección que deseamos darle a nuestra vida. Finalmente, avanzar de acuerdo con esos valores incluso cuando aparecen pensamientos incómodos o emociones difíciles.

La clave, en definitiva, no consiste en eliminar el vértigo, sino en aprender a atravesarlo sin renunciar a la posibilidad de elegir.