Las expensas de edificios en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,8% en julio
Qué fue lo que más impactó en el monto total de las expensas de consorcios de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires. El incremento interanual fue del 49%.
Un relevamiento realizado por el sitio Consorcio Abierto entre 12.000 consorcios que utilizan su plataforma en la Ciudad de Buenos Aires dio como resultado que las expensas subieron un 4,8% en julio, con un incremento interanual del 49%.
En el informe quedó en evidencia que en julio de 2025 el promedio para las expensas de copropietarios en la Ciudad de Buenos Aires fue de $281.516, por lo que se registró una suba del 4,8% respecto a la expensa promedio de junio, que fue de $268.591.
El incremento interanual es del 49%, ya que la expensa promedio en julio de 2024 en CABA fue de $188.919.
Como referencia se puede tener en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística Censos (INDEC) informó esta semana que la inflación de julio fue del 1,9%, con una variación interanual del 36,6%, y que el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementó un 1,5%.
¿Qué impulsó la suba en las expensas porteñas?
Los principales gastos en los consorcios tiene que ver con el rubro de Personal y sueldos, que representa el 38% del total, siendo el que más impacto tiene en el total.
En edificios pequeños (1-50 unidades funcionales), llega al 37%, mientras que en edificios grandes (+200 unidades funcionales) se reduce al 16%, evidenciando economías de escala.
La categoría Gastos operativos y de mantenimiento representa en promedio un 27%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos porque supone el 25% de las expensas en edificios pequeños y trepa a 52% en los grandes, más que nada por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.
El rubro de Servicios públicos ocupa el tercer lugar con un impacto del 13%-15%, manteniéndose bastante estable al margen del tamaño del consorcio.
Gastos administrativos, bancarios e impositivos corresponde a un 12.5% del total, disminuyendo al 8% en edificios grandes.
Mantenimiento extraordinario y obras representa un 7-8% del total, apenas disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del edificio.
En el informe de Consorcio Abierto consta que el porcentaje de morosidad en un edificio es del 17%, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para propiedades en territorio bonaerense, una tendencia que mantuvo todo 2024 y en lo que va de 2025.
"La proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece mes a mes, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés", advirtió Albano Laiuppa, director de Consorcio Abierto.
