Las expensas de edificios en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,8% en julio

¿Qué impulsó la suba en las expensas porteñas?

Los principales gastos en los consorcios tiene que ver con el rubro de Personal y sueldos, que representa el 38% del total, siendo el que más impacto tiene en el total.

En edificios pequeños (1-50 unidades funcionales), llega al 37%, mientras que en edificios grandes (+200 unidades funcionales) se reduce al 16%, evidenciando economías de escala.

La categoría Gastos operativos y de mantenimiento representa en promedio un 27%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos porque supone el 25% de las expensas en edificios pequeños y trepa a 52% en los grandes, más que nada por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

El rubro de Servicios públicos ocupa el tercer lugar con un impacto del 13%-15%, manteniéndose bastante estable al margen del tamaño del consorcio.

Gastos administrativos, bancarios e impositivos corresponde a un 12.5% del total, disminuyendo al 8% en edificios grandes.

Mantenimiento extraordinario y obras representa un 7-8% del total, apenas disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del edificio.

En el informe de Consorcio Abierto consta que el porcentaje de morosidad en un edificio es del 17%, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para propiedades en territorio bonaerense, una tendencia que mantuvo todo 2024 y en lo que va de 2025.

"La proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece mes a mes, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés", advirtió Albano Laiuppa, director de Consorcio Abierto.