Se viene un evento solidario para los "tuercas": automóviles exclusivos y actividades para toda la familia
El evento será el último fin de semana de agosto en Bahía Grande, en Nordelta. Habrá más de 80 automóviles exclusivos.
La cita será el sábado 30 y domingo 31 de agosto, de 10 a 18 hs, en la Bahía Grande de Nordelta. Con más de 80 autos clásicos, deportivos y exóticos de las colecciones más exclusivas del país. Motorzone propone un recorrido de 600 metros junto al lago, repleto de actividades y experiencias al aire libre para toda la familia.
El evento no es sólo una celebración del mundo automotor, sino también una forma de apoyar a quienes más lo necesitan. Impulsado por Fundación Nordelta y Judaica Norte, todo lo recaudado será destinado al desarrollo de programas de alfabetización para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. De allí, el lema del proyecto: “poniendo en marcha un futuro mejor”.
Un plan ideal para el fin de semana
Además de contar con vehículos de colección sumamente exclusivos, la propuesta se extiende más allá, con espacios diseñados para todas las edades. Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de una programación diversa con experiencias interactivas, juegos y simuladores de conducción. Así como también foodtrucks, zonas de descanso, activaciones de marca y música en vivo.
El Meeting Point de Motorzone, un espacio de encuentro para conectar con los demás, funcionará como el epicentro de acciones a beneficio y charlas inspiradoras por parte de invitados especiales y referentes del sector.
Los autos más espectaculares
Motorzone lanzó sus redes sociales anunciando los primeros autos confirmados para la exhibición. Allí se encuentran modelos como el Ferrari 250 GT Lusso de 1963, el Shelby Mustang G.T.350H de 1966 y el Porsche 911 Carrera RS (993) de 1995, de los cuales sólo se fabricaron 350, 1.000 y 1.014 unidades respectivamente.
La premisa del evento es contar con piezas realmente únicas dentro del mundo motor, brindando a los visitantes apasionados por los autos una experiencia inolvidable.
Entre las marcas participantes, encontramos a las ya mencionadas Ferrari, Shelby y Porsche, así como también Bugatti, Lamborghini, Aston Martin y Mercedes-Benz, entre otras. Además, es muy importante destacar la presencia de prestigiosos clubes como el Ferrari Club Argentino y el Club Mercedes-Benz Argentina.
Sin dudas, esta será una oportunidad única para entrar en contacto con máquinas que no se encuentran en otro lugar.
Datos generales del evento
- Fechas: 30 y 31 de agosto de 2025 (sábado y domingo)
- Horario: de 10:00 a 18:00 hs
- Lugar: Bahía de Nordelta
- Entradas: A partir del Viernes 1 de Agosto en www.motorzonearg.com
- Menores de 5 años y personas con CUD (más acompañante): entrada sin cargo
- Niños/as de 6 años a 12 años: entrada a mitad de precio
- Estacionamiento: Incluido
- Accesibilidad: Espacios adaptados y rampas disponibles
