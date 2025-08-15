Se viene un evento solidario para los "tuercas": automóviles exclusivos y actividades para toda la familia

La premisa del evento es contar con piezas realmente únicas dentro del mundo motor, brindando a los visitantes apasionados por los autos una experiencia inolvidable.

Entre las marcas participantes, encontramos a las ya mencionadas Ferrari, Shelby y Porsche, así como también Bugatti, Lamborghini, Aston Martin y Mercedes-Benz, entre otras. Además, es muy importante destacar la presencia de prestigiosos clubes como el Ferrari Club Argentino y el Club Mercedes-Benz Argentina.

Sin dudas, esta será una oportunidad única para entrar en contacto con máquinas que no se encuentran en otro lugar.

Datos generales del evento