La hija de un hombre que murió por fentanilo contaminado en Rosario relató el calvario que sufrió su padre
Al testimonio de la madre de una víctima de La Plata se le sumó este viernes la historia de Carla, que vio fallecer a su padre de 68 años tras una cirugía.
Un hombre de 68 años que fue operado en el Hospital Italiano de Rosario podría ser una de las casi 100 víctimas que murieron dentro del sistema de Salud tras ser tratadas con fentanilo contaminado. El caso salió a la luz por una investigación realizada de manera particular por su hija.
Carla, la hija del hombre de 68 años, explicó que su padre murió en la terapia intensiva del Hospital Italiano de Rosario tras haber superado una intervención quirúrgica programada.
Al ser odontóloga, Carla logró identificar detalles en el relato de un caso similar registrado en La Plata y su conocimiento del ámbito de la salud fue clave para atar cabos ante la falta de respuestas: el dato principal lo encontró al solicitar la historia clínica de su padre.
Según relató Carla este viernes en el programa "El río suena", su investigación particular la convirtió en la primera persona en Rosario en alertar sobre la posible causa de muerte de su padre, vinculada al fentanilo adulterado.
Concretamente la mujer encontró en los documentos médicos la confirmación de que durante el procedimiento se había utilizado fentanilo.
Carla criticó duramente al presidente Javier Milei por "usar el tema políticamente", mientras que, por otro lado, aseguró que "el juez está actuando bien" en la investigación en Rosario.
El testimonio de Carla se sumó al de Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini, que con sólo 18 años fue la víctima más joven del fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata.
La evolución de la salud de Renato tras un accidente era favorable hasta que desarrolló una neumonía que habría estado provocada por dos bacterias presentes en el fentanilo contaminado que se le aplicó.
"Fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste", reprochó Francese este viernes en el programa Solo una vuelta más al dirigirse a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A., a quien responsabiliza de manera directa por la muerte de su hijo.
