La hija de un hombre que murió por fentanilo contaminado en Rosario relató el calvario que sufrió su padre

Carla criticó duramente al presidente Javier Milei por "usar el tema políticamente", mientras que, por otro lado, aseguró que "el juez está actuando bien" en la investigación en Rosario.

El testimonio de Carla se sumó al de Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini, que con sólo 18 años fue la víctima más joven del fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata.

La evolución de la salud de Renato tras un accidente era favorable hasta que desarrolló una neumonía que habría estado provocada por dos bacterias presentes en el fentanilo contaminado que se le aplicó.

"Fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste", reprochó Francese este viernes en el programa Solo una vuelta más al dirigirse a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A., a quien responsabiliza de manera directa por la muerte de su hijo.