Redes sociales: Gonzalo Goette, el primer influencer argentino reinventó su perfil sin perder su esencia

Con millones de reproducciones y seguidores, Goette se convirtió en el pionero de los youtubers en Argentina. Pero el tiempo pasa y el público exige. "Sigo lo que pide la gente, estoy atento a lo que se consume", le admitió a minutouno.com, dejando en claro que para mantenerse vigente hay que reinventarse. "Nunca se puede seguir con lo mismo que te funcionó al principio", sentenció.