Redes sociales: Gonzalo Goette, el primer influencer argentino reinventó su perfil sin perder su esencia
Gonzalo Goette es marcado como el primer influencer argentino, con un viral que en su momento arrasó en YouTube.
A Gonzalo Goette la fama le llegó de golpe, de la mano de un desafío simple pero explosivo: el "Beso o cachetada". A más de una década de ese suceso que lo catapultó a la cima de YouTube, el joven se reinventó, pero mantiene su imperio en las redes sociales.
Con millones de reproducciones y seguidores, Goette se convirtió en el pionero de los youtubers en Argentina. Pero el tiempo pasa y el público exige. "Sigo lo que pide la gente, estoy atento a lo que se consume", le admitió a minutouno.com, dejando en claro que para mantenerse vigente hay que reinventarse. "Nunca se puede seguir con lo mismo que te funcionó al principio", sentenció.
¿Se puede vivir de ser influencer? La respuesta de Goette
El joven de 30 años confesó que su única fuente de ingresos son las redes sociales, y no le va nada mal. "Se puede vivir siendo influencer, es como cualquier otro negocio. Te puede ir normal, bien, excelente o mal", afirmó con total sinceridad. Hoy, solo en Instagram, cuenta con más de 1.6 millones de seguidores que siguen cada uno de sus movimientos.
Un 2025 lleno de proyectos y la fama bajo control: A pesar de su éxito, Gonzalo Goette prefiere mantener un perfil bajo. El influencer, que siempre contó con el apoyo de sus padres, reveló que tiene grandes planes para el 2025. "Me guardo las metas, pero quiero mejorar los números, el contenido y continuar disfrutando de las redes", adelantó, sin dar más detalles para mantener el misterio.
Con un futuro prometedor y una trayectoria que lo convirtió en un referente, Goette demuestra que la clave del éxito en las redes es la capacidad de adaptación y la conexión genuina con su público.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario