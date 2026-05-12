Las mejores fotos de la cuarta y multitudinaria Marcha Federal Universitaria
La sociedad volvió a movilizarse a Plaza de Mayo y otros puntos del país, para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se replicó en distintos puntos del país, columnas de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales confluyeron en Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública y la ciencia, y para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aún sin aplicación por parte del gobierno de Javier Milei.
La convocatoria contó con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, además de organizaciones sindicales y espacios políticos que se sumaron a las distintas columnas a lo largo del país.
La movilización se produjo en un contexto marcado por recientes fallos judiciales que ordenaron al Estado nacional cumplir con la normativa, aprobada en octubre de 2025, que establece la obligación de garantizar el financiamiento del sistema universitario, incluyendo partidas para su funcionamiento, recomposición salarial y becas estudiantiles.
Las mejores fotos de la cuarta Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo
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