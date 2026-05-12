Las mejores fotos de la cuarta y multitudinaria Marcha Federal Universitaria

En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se replicó en distintos puntos del país, columnas de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales confluyeron en Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública y la ciencia, y para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aún sin aplicación por parte del gobierno de Javier Milei.