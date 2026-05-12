"Es el país que soñamos": el contundente respaldo Sergio Massa a la Marcha Federal Universitaria

"Hoy y siempre, defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia. El país que soñamos se construye con más educación y más ciencia", sentenció el excandidato presidencial.

Con esta declaración, Massa se suma al amplio arco político y social que hoy reclama una actualización de los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio, los salarios docentes y la investigación científica nacional. El dirigente ya había participado en otras movilizaciones de este calibre.

Marcha Federal Universitaria: qué dice el contundente documento publicado por las universidades

Sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales realizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria, con su centro Plaza de Mayo, donde presentaron un documento para reclamar que "el Gobierno incumple" con la Ley de Financiamiento Universitario.

Miles de personas se reunieron este martes en distintos puntos del país para la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante el mandato de Javier Milei, ahora en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.