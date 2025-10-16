Las Toninas: asesinó a su jefe, lo enterró en su patio y se hizo pasar por él para quedarse con sus bienes
El dueño de una fábrica de pastas fue hallado muerto tras la denuncia de un amigo, quien alertó por mensajes sospechosos.
Aarón González, propietario de una fábrica de pastas, fue encontrado muerto y enterrado en el patio de la casa de un empleado en la ciudad de Las Toninas, luego de que un amigo suyo denunciara que no tenía noticias de él desde hacía un mes y medio, y que días atrás recibió mensajes extraños por WhatsApp.
Daniel Di Menna, amigo de la víctima, realizó la denuncia el 14 de octubre tras recibir varios mensajes desde el celular de González vía WhatsApp. Estos mensajes le resultaron sospechosos porque le pedían dinero y no respondían sus llamadas.
Al consultarle el motivo de la falta de comunicación, Di Menna recibió como explicación que “se le había roto el teléfono y tampoco podía enviar audios”, algo que le pareció extraño, más aún porque su amigo le dijo que estaba de vacaciones en Brasil.
Tras un pedido del Ministerio Público Fiscal a Migraciones, se confirmó que González no salió del país durante este año. Más tarde, surgió la sospecha de que Maximiliano Sosa, empleado del fallecido, estaría involucrado en el caso, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Entre los mensajes de WhatsApp que supuestamente Di Menna había recibido, el interlocutor le dijo que “había dejado al trabajador a cargo de su propiedad, su local comercial y sus vehículos”.
Finalmente, en un allanamiento en la casa de Sosa, éste y su esposa admitieron que González estaba muerto y enterrado en el patio trasero. Con la ayuda de perros y en presencia de Defensa Civil, el cuerpo fue hallado a un metro y medio de profundidad.
Sosa fue detenido y se tomó declaración a su pareja. Fue trasladado a la comisaría de Santa Teresita. La autopsia sobre el cuerpo está programada para el 17 de octubre a las 10:30 en la Morgue Judicial Pavón.
Además, el auto de la víctima, un Volkswagen Vento, fue localizado en manos de un vecino que lo compró semanas atrás. La causa está caratulada hasta ahora como “Robo agravado por codicia / Homicidio”.
