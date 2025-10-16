Las Toninas: asesinó a su jefe, lo enterró en su patio y se hizo pasar por él para quedarse con sus bienes

Entre los mensajes de WhatsApp que supuestamente Di Menna había recibido, el interlocutor le dijo que “había dejado al trabajador a cargo de su propiedad, su local comercial y sus vehículos”.

Finalmente, en un allanamiento en la casa de Sosa, éste y su esposa admitieron que González estaba muerto y enterrado en el patio trasero. Con la ayuda de perros y en presencia de Defensa Civil, el cuerpo fue hallado a un metro y medio de profundidad.

Sosa fue detenido y se tomó declaración a su pareja. Fue trasladado a la comisaría de Santa Teresita. La autopsia sobre el cuerpo está programada para el 17 de octubre a las 10:30 en la Morgue Judicial Pavón.

Además, el auto de la víctima, un Volkswagen Vento, fue localizado en manos de un vecino que lo compró semanas atrás. La causa está caratulada hasta ahora como “Robo agravado por codicia / Homicidio”.