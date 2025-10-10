Guerra de precios por el verano 2026: Villa Gesell arranca con precios congelados y Pinamar apuesta al lujo

villa gesell

Carpa en Balneario: Desde $55.000 por día.

Desde por día. Alojamiento Económico: Departamentos en el centro desde $60.000 la noche.

Departamentos en el centro desde la noche. Apart (4 personas): Desde $130.000 la noche en Villa Gesell.

Desde la noche en Villa Gesell. Hotel 3 estrellas: Habitación doble desde $125.000 por noche.

Habitación doble desde por noche. Comer frente al mar: Un almuerzo arranca desde $20.000 por persona.

La ciudad apuesta fuerte no solo con la billetera, sino con su oferta: confirmaron la vuelta del Gesell Rock y nuevas frecuencias de vuelos directos desde Aeroparque. El objetivo es claro: llenar la ciudad de turistas que hoy duden entre la Costa y un viaje a Brasil.

Pinamar y lujo en dólares

pinamar Pinamar y Cariló se preparan para el verano

En la vereda de enfrente, Pinamar, junto con sus zonas de alto nivel como Cariló, se mantiene firme en su segmento premium y no teme a la dolarización en las propiedades más exclusivas.

¿Cuánto cuesta el lujo de Pinamar?

Si bien hay opciones de alquiler en pesos con valores a partir de los $50.000 por noche en departamentos modestos, los precios promedio de hospedaje para dos personas rondan los $135.800 la noche, el doble de los alquileres económicos de Gesell.

carilo

Valores Exclusivos: En zonas como Mar de las Pampas , las cabañas para cuatro personas ya cotizan desde $170.000 la noche, y los alquileres de casas de alta gama en el área se están pactando en dólares, con cifras que superan ampliamente el valor promedio.

En zonas como , las cabañas para cuatro personas ya cotizan desde la noche, y los en el área se están pactando en dólares, con cifras que superan ampliamente el valor promedio. Hotelería: El promedio para hospedarse en Pinamar, aunque variable, es notablemente superior, confirmando la tendencia de ser el destino más exclusivo de la costa bonaerense.

La carrera por las reservas

Ambos municipios ya tienen las preventas activas para el Verano 2026 y la respuesta es contundente.