Guerra de precios por el verano 2026: Villa Gesell arranca con precios congelados y Pinamar apuesta al lujo
Tanto en Villa Gesell como en Pinamar, el objetivo es claro: superar la afluencia del verano pasado y consolidar el regreso masivo del turismo nacional.
Dos de los principales destinos de la Costa Atlántica bonaerense ya definieron sus estrategias para la próxima temporada alta. Mientras Villa Gesell busca ser la "más barata" para competir con Brasil, Pinamar no se achica y mantiene tarifas premium, incluso cotizadas en moneda extranjera.
La expectativa por el Verano 2026 en la Costa Atlántica está al rojo vivo. En medio de un escenario económico complejo, las dos playas más emblemáticas del corredor ya mostraron sus cartas para atraer al turismo, desatando una verdadera "guerra" de ofertas.
Villa Gesell, la reina de la accesibilidad
Bajo el lema "Gesell es otra historia", el municipio se lanzó con una estrategia agresiva: mantener los precios de la temporada anterior en muchos de sus servicios de referencia, buscando ser una opción más atractiva que los destinos internacionales.
¿Cuánto sale veranear en Gesell?
- Carpa en Balneario: Desde $55.000 por día.
- Alojamiento Económico: Departamentos en el centro desde $60.000 la noche.
- Apart (4 personas): Desde $130.000 la noche en Villa Gesell.
- Hotel 3 estrellas: Habitación doble desde $125.000 por noche.
- Comer frente al mar: Un almuerzo arranca desde $20.000 por persona.
La ciudad apuesta fuerte no solo con la billetera, sino con su oferta: confirmaron la vuelta del Gesell Rock y nuevas frecuencias de vuelos directos desde Aeroparque. El objetivo es claro: llenar la ciudad de turistas que hoy duden entre la Costa y un viaje a Brasil.
Pinamar y lujo en dólares
En la vereda de enfrente, Pinamar, junto con sus zonas de alto nivel como Cariló, se mantiene firme en su segmento premium y no teme a la dolarización en las propiedades más exclusivas.
¿Cuánto cuesta el lujo de Pinamar?
Si bien hay opciones de alquiler en pesos con valores a partir de los $50.000 por noche en departamentos modestos, los precios promedio de hospedaje para dos personas rondan los $135.800 la noche, el doble de los alquileres económicos de Gesell.
- Valores Exclusivos: En zonas como Mar de las Pampas, las cabañas para cuatro personas ya cotizan desde $170.000 la noche, y los alquileres de casas de alta gama en el área se están pactando en dólares, con cifras que superan ampliamente el valor promedio.
- Hotelería: El promedio para hospedarse en Pinamar, aunque variable, es notablemente superior, confirmando la tendencia de ser el destino más exclusivo de la costa bonaerense.
La carrera por las reservas
Ambos municipios ya tienen las preventas activas para el Verano 2026 y la respuesta es contundente.
Villa Gesell ofrece planes de preventa con cuotas fijas y descuentos por estadías prolongadas, garantizando el lugar a quienes señen con anticipación. La estrategia de "precio congelado" de Gesell está traccionando la demanda temprana.
Pinamar también reporta un alto movimiento en el segmento de alta gama, donde el turista busca asegurarse las mejores ubicaciones, sin que el precio sea el factor limitante.
