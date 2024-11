Leonado Cositorto, desde la cárcel: "Me voy a presentar en 2025 como diputado"

En ese sentido, el líder de Generación Zoe vinculó las denuncias en su contra con la política y hasta mencionó a un expresidente: “Estaré preso porque me usan de papel higiénico para limpiar las mierdas que hacen ellos en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno de Alberto Fernández, porque es con ellos que me detienen”, acusó sin dar mayores detalles.

En ese marco, anticipó: “Voy a declarar el próximo 25 de noviembre a las 8.00, voy a responder todas las preguntas que me hagan y voy a exponer absolutamente todo”.

leonardo cositorto Leonardo Cositorto durante el juicio por presuntas estafas en Goya, Corrientes

Leonardo Cositorto no solo apuntó contra la política sino también contra la Justicia de Córdoba, provincia en la que estuvo detenido en la cárcel de Bower. Según denunció, “tienen tarifas para darte la libertad o la prisión domiciliaria”. “A mí me pidieron 2 millones de dólares, 100 mil dólares y hasta 200 mil dólares”, sostuvo.

“Es una vergüenza, voy a denunciar todo. No tengo miedo, ya me han torturado, golpeado, no tengo visitas y todo eso porque les molesta que crecimos financieramente en el país y temen que les tapemos los mercados”, lanzó.

cositorto Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe

“Acá no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a su juicio en Corrientes, el cual consideró que “es ilegal” porque “la causa está en la Corte Suprema de Justicia y todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial”.

"Nos ponen chaleco, casco, esposa, van con escudos, pero no hay nadie dentro de la sala. Es toda una pantomima, un circo, les gusta vender ese humo y ponerme a mí como el criminal de no sé quién", lanzó.

Desde prisión, Cositorto aseguró que sigue activo, hace radio, da clases de trading y hasta recomienda a los presos que hagan determinadas inversiones.

Leonardo Cositorto, sobre los inicios de Generación Zoe y la primera denuncia: "Hubo amenazas"

"Yo pongo la cara para defenderme. Me empiezan a atacar de una manera brutal y más por redes sociales. Empezaron a hablar de estafas y generaron un desmadre. La gente pedía retirar los fondos, nadie compraba, ni invertía. Fue una corrida monumental. Tuve que girar 17 millones de dólares saliendo de posiciones de trading, de inversiones diferentes, de fondos de otros países para asistir a la Argentina", dijo durante una entrevista a NA.

Cositorto recordó cómo fueron los inicios de su organización, que comenzó con la formación de coachs y se diversificó hasta incluir viajes de turismo, eventos y criptomonedas. Según él, Zoe Empowerment fue el modelo que evolucionó a Generación Zoe, iniciado en marzo de 2021.

En ese sentido, reivindicó su postura respecto a las maniobras. “La criptomoneda nuestra es legal. Se mueve por oferta y demanda en los exchange como opera cualquier moneda en el mercado mundial”, sostuvo.

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix

Cositorto mencionó que, antes de recibir la primera denuncia por estafas en octubre, fueron blancos de amenazas y luego de una “campaña mediática en las redes”, sobre todo, por presuntos damnificados en Villa María, provincia de Córdoba.

Según el detenido, una de las acusaciones surgió de una estudiante que reclamaba un pago menor a los costos asumidos: “Dicha denuncia fue bajo extorsión, bajo amenaza, de una señorita que estudiaba, que había sacado una formación de 700 dólares y que venía para cobrar 45 dólares”, dijo.

Además, aseguró que la situación fue aprovechada por competidores de un fideicomiso llamado Zoe Capital: “Nos hicieron más de 30 allanamientos y es ahí cuando también nos cae una orden de captura internacional”, señaló.

Cositorto, sobre su detención: “Nunca estuve prófugo”

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix

El líder de Generación Zoe sigue manteniendo su discurso respecto a que no estuvo prófugo de la Justicia y afirmó que su detención fue “parte de la estrategia para destrozar la compañía porque estábamos creciendo muy fuerte en Argentina, Colombia, Perú, México y Estados Unidos”.

“Cuando me detienen yo estaba en República Dominicana haciendo entrenamientos, como hice en otros países antes”, reiteró y se quejó: “No sé cuál es el problema que tienen en el país con el chip de la plata, por eso estamos tan mal, porque estamos siempre atrás de la plata y nunca la tenemos en nuestra mano. Quisieron sostener la hipótesis de la estafa piramidal. Ahora cualquier cosa que vendes es piramidal”.

"¿Saben lo que es una empresa piramidal? Nosotros somos una empresa constituida, un fideicomiso. Cinco años de trabajo, cuatrocientos veinte mil pagos, treinta y siete negocios internacionales y una criptomoneda instalada en Estonia", se justificó.