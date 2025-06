Leopoldo Luque rompió el silencio tras la nulidad del juicio por Maradona: "Payasos"

"Que hagan lo que quieran. Me sorprende que se escandalicen porque una jueza quiere hacer un documental, pero mientras tanto todos hacen show con esto. Los periodistas, los abogados... todos sacan rédito. La jueza lo grabó, pero todos lucran con Maradona", afirmó Luque en un móvil televisivo, sin mostrar señales de arrepentimiento o preocupación.

Consultado por el dolor de la familia Maradona, fue tajante: "No me meto en eso. Cuando tuve que estar con Diego, lo estuve. Hice todo lo que pude, di todo. Después se armó este circo. Yo tengo la conciencia tranquila".

leopoldo luque

En un tramo aún más controversial, Luque calificó de “payasos” a los abogados Fernando Burlando, Mario Baudry y también a la periodista que vinculó su cambio físico con una supuesta preparación para ir a prisión: "El que dice que me entreno para la cárcel no entiende nada. Algunos se refugian en el alcohol, otros en la depresión. Yo entreno y me cuido. Me dan lástima quienes especulan con eso".

Además, criticó duramente a los medios de comunicación y negó haberse involucrado en ninguna maniobra judicial: "Escucho barbaridades. Una periodista dijo que puse plata para armarle una cama a la jueza. Es un delirio".

makintach.jpg

Por último, cerró con una frase que alimentó aún más el repudio: "Vi el guión. Lo veo venir: me van a sentenciar. Pero ya no miro televisión porque me cansa escuchar a Burlando y Baudry diciendo estupideces".

Las declaraciones de Luque no cayeron bien en ningún sector. Mientras tanto, se espera que la Justicia determine cómo se reiniciará el proceso judicial, tras la escandalosa nulidad que dejó todo en foja cero.