Gianinna Maradona explotó contra Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia a Diego: "Qué hijo de..."

En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dio por concluida la sesión de hoy, programando la reanudación para el próximo martes.

Cabe destacar que, previamente, el fiscal Patricio Ferrari ya había mostrado fotos del examen forense durante la declaración de Mario Alejandro Schiter, aunque en aquella instancia Claudia Villafañe y Gianinna optaron por retirarse tras ser advertidas.

Dalma y Gianinna Maradona demandaron a Makintach: la millonaria suma que reclaman

Puede que el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona esté encaminado en los Tribunales de San Isidro, pero las hijas mayores del Diez, Dalma y Gianinna, no se olvidaron de la ahora exjueza Julieta Makintach, la responsable de que quedara nulo el primer proceso legal contra el equipo médico de su padre.

Con ese motivo, Dalma y Gianinna Maradona presentaron este miércoles una demanda por daños y perjuicios ante el Juzgado Civil No 34 en la que reclamaron una compensación económica.

Se suponía que el juicio al neuropcirujano Leopoldo Luque y otros siete imputados por la muerte de Diego Maradona estaría resuelto a mediados de este año para dar paso a un segundo proceso legal, contra la enfermera Daiana Madrid, que también sería tramitado en los Tribunales de San Isidro.

dalma gianinna maradona makintach Dalma y Gianinna Maradona | Julieta Makintach

Pero el accionar de Julieta Makintach atrasó todo: el juicio quedó anulado y los testimonios de las hijas del Diez, que ya habían declarado, quedaron suspendidos.

Ahora, Dalma y Gianinna reclaman $300.000.000 en concepto de resarcimiento, a repartir en partes iguales entre ambas, un detalle que no quedó claro en el primer documento presentado por los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, pero que podría ser rectificado más adelante.