Gianinna Maradona explotó contra Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia a Diego: "Qué hijo de..."
En medio del segundo juicio por la muerte de Maradona, su segunda hija con Claudia Villafañé se enfureció contra el neurocirujano por las imágenes mostradas.
Un nuevo cruce judicial tuvo lugar este jueves cuando la defensa de Leopoldo Luque exhibió material audiovisual de la autopsia de Diego Maradona.
La sensible situación provocó la inmediata salida de Gianinna Maradona de la sala de audiencias, quien descargó su furia contra el profesional con duros insultos: "¡Qué hijo de put...!", exclamó la joven, al mismo tiempo que fue asistida por su abogado Fernando Burlando, debido a su descompensación anímica.
Ante la gravedad de lo ocurrido, el abogado Fernando Burlando solicitó una pausa en el proceso “hasta que se reponga Gianinna”, señalando ante el tribunal que lo vivido en la sala “fue muy violento”. El letrado hizo hincapié en la necesidad de atención profesional urgente: “Gianinna está en crisis, pido si se puede traer un médico para chequearla. La víctima tiene derecho a estar presente en el debate”.
Tras lo sucedido, los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani calificaron como un error la proyección de las imágenes y subrayaron la importancia de garantizar el derecho de Gianinna Maradona a presenciar el debate.
En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dio por concluida la sesión de hoy, programando la reanudación para el próximo martes.
Cabe destacar que, previamente, el fiscal Patricio Ferrari ya había mostrado fotos del examen forense durante la declaración de Mario Alejandro Schiter, aunque en aquella instancia Claudia Villafañe y Gianinna optaron por retirarse tras ser advertidas.
Dalma y Gianinna Maradona demandaron a Makintach: la millonaria suma que reclaman
Puede que el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona esté encaminado en los Tribunales de San Isidro, pero las hijas mayores del Diez, Dalma y Gianinna, no se olvidaron de la ahora exjueza Julieta Makintach, la responsable de que quedara nulo el primer proceso legal contra el equipo médico de su padre.
Con ese motivo, Dalma y Gianinna Maradona presentaron este miércoles una demanda por daños y perjuicios ante el Juzgado Civil No 34 en la que reclamaron una compensación económica.
Se suponía que el juicio al neuropcirujano Leopoldo Luque y otros siete imputados por la muerte de Diego Maradona estaría resuelto a mediados de este año para dar paso a un segundo proceso legal, contra la enfermera Daiana Madrid, que también sería tramitado en los Tribunales de San Isidro.
Pero el accionar de Julieta Makintach atrasó todo: el juicio quedó anulado y los testimonios de las hijas del Diez, que ya habían declarado, quedaron suspendidos.
Ahora, Dalma y Gianinna reclaman $300.000.000 en concepto de resarcimiento, a repartir en partes iguales entre ambas, un detalle que no quedó claro en el primer documento presentado por los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, pero que podría ser rectificado más adelante.
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