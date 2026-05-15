La reacción de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque tras un escándalo en pleno juicio por Diego
Gianinna Maradona estalló de bronca contra Leopoldo Luque luego de una impactante situación ocurrida durante la audiencia por la muerte de Diego Maradona.
El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó en las últimas horas uno de sus momentos más tensos, dolorosos y explosivos desde que comenzó el proceso judicial. En medio de una audiencia cargada de tensión, Leopoldo Luque mostró imágenes vinculadas a la autopsia del exfutbolista frente a Gianinna Maradona, desatando una escena de profundo impacto emocional dentro de la sala.
Todo ocurrió cuando Luque pidió ampliar su declaración ante el tribunal y decidió acompañar su exposición con material audiovisual. Lo que parecía una presentación técnica terminó transformándose rápidamente en un episodio caótico y extremadamente sensible para la familia Maradona.
Según trascendió, en plena exposición comenzaron a verse imágenes forenses relacionadas con la autopsia de Diego mientras Gianinna todavía permanecía dentro de la audiencia. El momento generó desconcierto inmediato entre quienes estaban presentes y provocó una reacción desesperada de parte del entorno de la hija del Diez, que intentó frenar la proyección de manera urgente.
Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. Gianinna habría alcanzado a ver parte del material y terminó completamente quebrada por la situación. En medio del shock, abandonó la sala visiblemente afectada y lanzó un durísimo mensaje dirigido a Luque que rápidamente empezó a circular en medios y redes sociales: “Eso es lo que sos”.
La frase condensó en pocos segundos toda la tensión acumulada alrededor de una causa que desde hace meses mantiene a la familia Maradona atravesada por el dolor, la exposición pública y una pelea judicial cada vez más áspera. Dentro de la sala, el clima pasó rápidamente de la tensión habitual del juicio a una escena de máxima sensibilidad. Hubo gritos, pedidos para detener la exposición y momentos de fuerte nerviosismo mientras Gianinna era asistida tras sufrir una crisis emocional producto de lo ocurrido.
El abogado Fernando Burlando incluso pidió asistencia médica inmediata y reclamó suspender momentáneamente la audiencia debido al estado en el que se encontraba la hija de Diego.
La situación volvió a poner en el centro de la escena a Leopoldo Luque, una de las figuras más cuestionadas dentro del proceso judicial que busca determinar posibles responsabilidades médicas alrededor de la muerte de Maradona. El neurocirujano fue una de las personas más cercanas al exfutbolista durante sus últimos años de vida y desde el inicio de la causa quedó bajo una enorme presión pública y judicial.
Mientras tanto, tanto Gianinna como Dalma Maradona sostienen desde hace tiempo una postura muy crítica respecto del accionar del equipo médico que acompañó a su padre en sus últimos días. Con el correr de las audiencias, el juicio dejó de ser solamente una instancia judicial para convertirse también en una sucesión de escenas atravesadas por emociones extremas, heridas familiares abiertas y una carga simbólica gigantesca alrededor de la figura de Diego Maradona.
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