La reacción de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque tras un escándalo en pleno juicio por Diego

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La frase condensó en pocos segundos toda la tensión acumulada alrededor de una causa que desde hace meses mantiene a la familia Maradona atravesada por el dolor, la exposición pública y una pelea judicial cada vez más áspera. Dentro de la sala, el clima pasó rápidamente de la tensión habitual del juicio a una escena de máxima sensibilidad. Hubo gritos, pedidos para detener la exposición y momentos de fuerte nerviosismo mientras Gianinna era asistida tras sufrir una crisis emocional producto de lo ocurrido.

El abogado Fernando Burlando incluso pidió asistencia médica inmediata y reclamó suspender momentáneamente la audiencia debido al estado en el que se encontraba la hija de Diego.

La situación volvió a poner en el centro de la escena a Leopoldo Luque, una de las figuras más cuestionadas dentro del proceso judicial que busca determinar posibles responsabilidades médicas alrededor de la muerte de Maradona. El neurocirujano fue una de las personas más cercanas al exfutbolista durante sus últimos años de vida y desde el inicio de la causa quedó bajo una enorme presión pública y judicial.

Mientras tanto, tanto Gianinna como Dalma Maradona sostienen desde hace tiempo una postura muy crítica respecto del accionar del equipo médico que acompañó a su padre en sus últimos días. Con el correr de las audiencias, el juicio dejó de ser solamente una instancia judicial para convertirse también en una sucesión de escenas atravesadas por emociones extremas, heridas familiares abiertas y una carga simbólica gigantesca alrededor de la figura de Diego Maradona.