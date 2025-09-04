Licencia de conducir digital: el paso a paso sobre cómo renovar el registro en septiembre
Transitar con el carnet vencido puede ser desencadenantes en multas elevadas y complejos de abonar. Conocé todos los detalles en la nota.
La licencia de conducir digital llegó a la Argentina con el objetivo de agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad. Si bien implementación fue vista de reojo por diferentes provincias, el paso del tiempo hizo que todas acepten esta nueva modalidad.
Sin embargo, circular con la licencia vencida puede desencadenar en sanciones económicas graves para los conductores, motivo por el cual es importante tenerla actualizada. Este es el proceso de renovación de la licencia de conducir digital.
Cómo renovar el registro de conducir en septiembre de 2025
En CABA, la renovación de la licencia de conducir se realiza en distintas sedes según el tipo de carnet. Además, es importante resaltar que los mayores de 70 años deben renovarla cada 24 meses:
- Inicio del trámite online: Completar el formulario en la web oficial del Gobierno de la Ciudad y obtener la Boleta Única de Ingresos (BUI).
- Pago y turno: Abonar la boleta y reservar un turno en las sedes habilitadas según el tipo de licencia.
- Evaluación psicofísica: Realizar controles de visión, audición y estado físico y psicológico.
- Entrega de la licencia: Recibir el carnet físico y digital a través de las apps miBA y Mi Argentina si se aprueba la evaluación.
- Plazos de renovación: Se puede iniciar meses antes del vencimiento; si ya está vencida, hay un máximo de 12 meses para completar el trámite.
Tipos, trámites y novedades tecnológicas
Los exámenes prácticos en CABA incorporan tecnología de punta, como autos con doble comando, sensores para la clase B1 y un circuito actualizado para motos. Además, Boti guía el trámite por WhatsApp, encargado de despejar dudas y facilitar el acceso a la información.
Cómo funciona la licencia de conducir digital
La licencia de conducir digital se encuentra en la app Mi Argentina, con un diseño actualizado y mayor seguridad, incluyendo un código QR que permite verificar los datos sin conexión. Para usarla, el conductor debe estar registrado y validar su identidad, al mismo tiempo que tiene validez legal en todo el país.
