Licencia de conducir digital: el paso a paso sobre cómo renovar el registro en septiembre

Tipos, trámites y novedades tecnológicas

Los exámenes prácticos en CABA incorporan tecnología de punta, como autos con doble comando, sensores para la clase B1 y un circuito actualizado para motos. Además, Boti guía el trámite por WhatsApp, encargado de despejar dudas y facilitar el acceso a la información.

Cómo funciona la licencia de conducir digital

La licencia de conducir digital se encuentra en la app Mi Argentina, con un diseño actualizado y mayor seguridad, incluyendo un código QR que permite verificar los datos sin conexión. Para usarla, el conductor debe estar registrado y validar su identidad, al mismo tiempo que tiene validez legal en todo el país.