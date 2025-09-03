El requisito clave al que habrá que estar atento que podría dejar sin licencia de conducir a varios
Una nueva normativa que modifica los requisitos para renovar la licencia y que podría afectar a muchísimos argentinos.
El Gobierno anunció una serie de cambios en el sistema de emisión y renovación de las licencias de conducir en Argentina.
El texto, publicado en el Boletín Oficial, detalla que se realizaron modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La normativa está dirigida a quienes deban renovar el carnet, como así también a aquellas personas que realicen el trámite por primera vez.
No obstante, el documento advierte que las licencias de conducir que no se ajusten a las nuevas condiciones serán dadas de baja automáticamente.
Quiénes podrían quedarse sin su licencia de conducir
Todas las licencias que no cumplan con los requisitos actualizados dejarán de tener validez en 2025. A continuación, los detalles y requisitos:
- Personas mayores de 70 años que no realicen la renovación anual obligatoria.
- Conductores que no aprueben el nuevo examen psicofísico, certificado por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
- Principiantes que cometan infracciones graves durante los primeros dos años: deberán rendir nuevamente el examen completo para recuperar la habilitación.
Los requisitos para sacar la licencia de conducir
La nueva normativa incluyó un nuevo cronograma de renovación, según la edad de cada conductor:
- De 21 a 65 años: renovación cada 5 años.
- De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.
- Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.
