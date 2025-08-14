Licencia de conducir: la medida que obliga a un grupo a rendir nuevamente el examen de manejo
En caso de no realizar el trámite práctico, el conductor no podrá obtener de nuevo su carnet que lo habilita a conducir. Los detalles en la nota.
La renovación o reemplazo de la licencia de conducir se presentan como trámites accesibles y rápidos para un amplio abanico de conductores, ya que se deben gestionar de manera online y desde cualquier dispositivo. Sin embargo, durante los últimos días, se conoció una medida que pone en jaque a diferentes conductores: esta normativa obliga a realizar el examen práctico de nuevo.
En caso de que un conductor se oponga a este medida, no podrá obtener de nuevo su carnet que lo habilita a conducir. Es importante resaltar que transitar sin este documento, o sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), es sinónimo de una multa, llegando en algunos casos a retener el coche.
Quiénes deberán volver a rendir el examen de manejo
Aquellas personas que no logren demostrar la habilidad y los conocimientos necesarios durante la prueba práctica de manejo deberán presentarse nuevamente para rendir el examen. Es decir, todos los conductores que no superen la evaluación de conducción tendrán que volver a realizarla hasta certificar que pueden manejar de manera segura.
Esta medida tiene como objetivo asegurar una conducción segura y sin accidentes en la carretera, poniendo en primer lugar la salud integral de cada peatón, conductor y ciudadano en todo momento.
Lo que pasa cuando una persona desaprueba el examen de conducir
Si alguien no logra aprobar la prueba de manejo, los instructores consideran que aún no está listo para conducir, motivo por el cual debe intentarlo nuevamente.
En la Ciudad de Buenos Aires, se le permite realizar hasta dos intentos más, con un intervalo de cinco días entre cada uno. Solo cuando logre superar la evaluación, se le entregará oficialmente la licencia de conducir.
