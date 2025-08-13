Cómo renovar la licencia de conducir digital en agosto 2025
De ahora en más, cualquier tipo de trámite se puede realizar de manera online. Conocé todos los detalles en la nota.
La licencia de conducir digital comenzó a regir y, de ahora más, cualquier ciudadano puede realizar diversos procedimientos a través de la plataforma, sin necesidad de asistir a los Centros de Emisión de Licencias.
Esta nueva modalidad, que fue bien recibida por cientos de conductores, llegó no solo para marcar un antes y después, sino que también para agilizar diversos procesos, permitiendo hacer trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet, desde la comodidad de cualquier hogar.
Los pasos para realizar la renovación
El trámite en CABA se realiza de forma digital y está a cargo de la Dirección General de Habilitación a Conductores. Las licencias se agrupan en:
- Particulares: Clases A, B y G (motos, autos, camionetas).
- Profesionales: Clases C, D y E (transporte, carga, maquinaria).
- Clase F: Para conductores con discapacidad.
- Licencia interjurisdiccional: Para choferes habilitados a circular en todo el país.
Pasos para renovar la licencia en agosto 2025
- Iniciar el trámite online en la web oficial, completar formulario y recibir la Boleta Única de Ingresos (BUI).
- Pagar la boleta y sacar turno en una sede habilitada.
- Evaluación psicofísica obligatoria en el lugar asignado.
- Entrega del carnet físico y digital, si se aprueba.
Información útil para la renovación
- Se puede iniciar antes del vencimiento, o dentro de los 12 meses posteriores.
- El trámite es el mismo que para sacar la licencia por primera vez.
- Para licencias B1, hay 19 sedes disponibles.
- Para moto y profesionales, sólo en Av. Coronel Roca 5252.
Vigencia de la Licencia
Particulares:
- 16 a 39 años: 10 años
- 40 a 49: 6 años
- 50 a 69: 4 años
- 70 o más: revisión cada 2 años
Profesionales:
- Hasta 70 años: 5 años
- Más de 70: 2 años, con controles reforzados
- Además, los exámenes prácticos son más exigentes, con nuevas tecnologías:
- Clase B1: prueba en calle con autos de doble comando, cámaras y sensores.
- Motos: circuito actualizado en Av. Roca, con mayor control.
El chatbot Boti, por WhatsApp al (11) 5050-0147, ofrece guía paso a paso.
