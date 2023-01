Lingotes de 20 gramos: la nueva apuesta de Leiva Joyas

Además, es aceptado en todo el mundo ya que es la moneda que eligió la humanidad hace más de 5000 años. Otro dato no menor, es que en todos los países y territorios, el oro conserva el mismo valor. No importa cuántas veces crucemos las fronteras, conserva su precio. Cosa que no podemos asegurarnos con ningún otro tipo de inversión.

¿Cómo comprar un lingote de oro?

En Leiva Joyas podés comprar tus lingotes en su local de Avenida Corrientes 2813 o, también, a través de su página web haciendo clic acá.

Como nos cuentan las ejecutivas de ventas de la joyería, los lingotes pueden adquirirse desde 1 gramo; “creamos lingotes que se adaptan a cualquier cartera de inversión. Contamos con muchos clientes que prefieren adquirir los productos de menor gramaje para poder venderlos paulatinamente. En cambio, muchos otros, compran los de más peso”.

“Hoy en día, además, ofrecemos el guardado de los productos sin cargo y por tiempo indeterminado dentro de la joyería” y agregan; “se realiza a través de una aplicación a la cual se accede al momento de adquirir el lingote. Una vez que el cliente lo compra, le brindamos un usuario y una contraseña. Con ambos datos logran acceder al menú principal en el cual se pueden ver todos los productos que tengan junto a sus datos principales”.

Con respecto a la seguridad del guardado nos dicen que “el sistema digital es 100% seguro, al igual que el físico. En cuanto al primero, se utiliza una key específica para cada lingote, por lo tanto todos los productos son únicos e irrepetibles. Sobre el físico, cabe destacar que se encuentran monitoreados con seguridad las 24 horas del día”.

Si estás interesado en adquirir lingotes de oro, podés realizar tus consultas a través de whatsapp enviando un mensaje al 1123392643 para comunicarte de manera directa con las ejecutivas de ventas de la joyería.

Además, podés encontrar el listado completo de productos junto a toda la información necesaria en la página web haciendo clic aquí.