Llega a Argentina "Forever Young", encuentro internacional sobre medicina, biohacking y longevidad saludable

El desembarco de Forever Young en Argentina busca poner al país en el centro de la conversación global sobre longevidad y bienestar, acercando a profesionales y público a tendencias que ya transforman la salud en el mundo.

El evento ofrecerá masterclasses, conferencias, espacios de networking y experiencias inmersivas, con momentos clave el viernes 3 y domingo 5 de octubre, cuando los asistentes podrán acceder a experiencias únicas y al contacto directo con los expertos.

Tres días para transformar la mirada sobre el envejecimiento

Forever Young se desarrollará en tres jornadas intensivas:

Viernes 3 de octubre (18:30 hs) – Lanzamiento oficial con una MasterClass exclusiva: “Activa tu juventud: el secreto del óxido nítrico”. y coctel con los doce speakers en un meet and greet que permitirá conectar con lo más profundo del programa.

Sábado 4 de octubre – Una jornada completa de conferencias científicas y prácticas sobre mitocondrias, ritmos circadianos, nutrición, salud ósea, motivación y neurolongevidad.

Domingo 5 de octubre – Cierre del evento al más alto nivel con encuentros exclusivos con los disertantes y charlas magistrales sobre metabolismo, biohacking y nutrición para la longevidad, capacidad reducida y con previa acreditación.

Expertos de clase mundial

El programa contará con la participación de 12 referentes nacionales e internacionales de primer nivel, entre ellos: