ARCA devolverá dinero a los monotributistas: a quiénes y cuánto

Además del cumplimiento de los pagos, también se considera tener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico y haber realizado la recategorización en los períodos correspondientes cuando corresponda.

Cómo adherirse al débito automático del Monotributo

En caso de querer cambiar la forma de pago y adherirse al débito automático, los contribuyentes deben ingresar al portal digital y seguir los siguientes pasos: