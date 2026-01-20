Llega el calor a Mar del Plata: cuántos días de playa se esperan
Después de un inicio de enero inestable, el verano parece llegar con todo. Se esperan varios días con máximas por arriba de los 30 grados.
Después de que la temperatura máximano superó 21grados en los últimos días en Mar del Plata, el pronóstico anticipa un panorama cambiará. Desde que arrancó enero, no hubo tres días seguidos de calor pleno para disfrutar de la playa, y la lluvia, el viento y las temperaturas más bajas de lo habitual (entre otros fenómenos) fueron una constante. Pero esta semana, al fin, el verano parece tener intenciones de asomar con todo.
Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presenta un panorama completamente distinto al de la primera quincena de enero. Básicamente, anticipa una seguidilla de jornadas con temperaturas por encima de los 30 grados y, a esta altura, llama la atención que no haya pronóstico de lluvias.
Muchos de los turistas que eligieron la segunda quincena de enero para ir a la ciudad de Mar del Plata tendrán días muy agradables para disfritar de la playa.
Para este martes, el SMN prevé una temperatura máxima que llegaría a los 24 grados con cielo algo nublado y vientos con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El miércoles, en tanto, el calor se hará sentir un poco más, con una máxima estimada de 31 grados y cielo algo nublado.
Lo mejor, al menos para los visitantes y para los operadores del sector turístico, llegará de cara al fin de semana. Para el jueves y el viernes se espera que Mar del Plata registre temperaturas de hasta 32 grados. En ninguno de los dos días, por ahora, hay probabilidades de lluvias.
Y para el sábado y domingo, en el cuarto fin de semana de enero -uno de los más esperados por los operadores- el pronóstico sigue siendo alentador: sin lluvias y con máximas que también alcanzarían los 32 grados. Por ahora, las reservas rondan el 70 %.
De confirmarse este panorama, esta semana se perfila como la mejor en lo que va del verano en materia climática. Días ideales para disfrutar de la playa, caminar por la costa, aprovechar los atardeceres y salir de noche, con temperaturas agradables y buenas expectativas para este nuevo tramo de la temporada 2026.
