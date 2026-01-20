Llega el calor a Mar del Plata: cuántos días de playa se esperan

mar del plata calor

El miércoles, en tanto, el calor se hará sentir un poco más, con una máxima estimada de 31 grados y cielo algo nublado.

Lo mejor, al menos para los visitantes y para los operadores del sector turístico, llegará de cara al fin de semana. Para el jueves y el viernes se espera que Mar del Plata registre temperaturas de hasta 32 grados. En ninguno de los dos días, por ahora, hay probabilidades de lluvias.

Y para el sábado y domingo, en el cuarto fin de semana de enero -uno de los más esperados por los operadores- el pronóstico sigue siendo alentador: sin lluvias y con máximas que también alcanzarían los 32 grados. Por ahora, las reservas rondan el 70 %.

De confirmarse este panorama, esta semana se perfila como la mejor en lo que va del verano en materia climática. Días ideales para disfrutar de la playa, caminar por la costa, aprovechar los atardeceres y salir de noche, con temperaturas agradables y buenas expectativas para este nuevo tramo de la temporada 2026.