Presos estafaron a una familia con un alquiler cerca de Mar del Plata y se burlaron con una foto desde la cárcel
Las víctimas son santafesinas y se dieron cuenta del engaño cuando llegaron a la casa, en las afueras de Mar del Plata, y les advirtieron que no la alquilaban.
Una familia oriunda de Santa Fe denunció haber sido víctima de una estafa relacionada con un alquiler turístico en la costa atlántica bonaerense. Los delincuentes, que presuntamente operan desde una cárcel, no solo se quedaron con el dinero sino que además se burlaron de los damnificados.
El episodio comenzó cuando la familia acordó, a través de redes sociales, el alquiler de una vivienda en la localidad de Santa Elena, en las inmediaciones de Mar del Plata. Como parte de la reserva, transfirieron 210 mil pesos a un supuesto propietario.
El engaño quedó al descubierto cuando la familia llegó al domicilio acordado. Allí, una vecina les informó que la vivienda pertenecía a un familiar suyo y que no estaba en alquiler. Frente a esa situación, los turistas intentaron comunicarse de inmediato con la persona que había recibido el dinero.
Lo más insólito es que, después de varios intentos infructuosos para contactar a quienes les habían escrito en las redes sociales para concretar la operación, les llegó una selfie en la cárcel, a las risas, de los delincuentes.
Según contó el periodista Mauro Szeta, las víctimas intentaron radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, pero la actitud de la Policía tampoco estuvo a la altura.
"Nos dijeron que no podían rastrearlo, ni hacer nada con ese número de teléfono y que esto no era Estados Unidos", contó Alanis, quien añadió: "Los policías se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia".
Esto ocurrió aun cuando localizaron a los estafadores: "Teníamos los comprobantes con el nombre de la persona, encontramos su Facebook y es el mismo que nos envió la foto desde una celda con total impunidad".
"La Policía no activó nada y solo se burlaron, igual que los presos", manifestó Alanis.
La familia había enviado un anticipo de 200 mil pesos. Al llegar a la casa, sus ocupantes les advirtieron que no estaba en alquiler. Habían caído en la trampa.
