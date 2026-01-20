Presos estafaron a una familia con un alquiler cerca de Mar del Plata y se burlaron con una foto desde la cárcel

"Nos dijeron que no podían rastrearlo, ni hacer nada con ese número de teléfono y que esto no era Estados Unidos", contó Alanis, quien añadió: "Los policías se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia".

Esto ocurrió aun cuando localizaron a los estafadores: "Teníamos los comprobantes con el nombre de la persona, encontramos su Facebook y es el mismo que nos envió la foto desde una celda con total impunidad".

"La Policía no activó nada y solo se burlaron, igual que los presos", manifestó Alanis.

La familia había enviado un anticipo de 200 mil pesos. Al llegar a la casa, sus ocupantes les advirtieron que no estaba en alquiler. Habían caído en la trampa.