Llega a la Argentina el libro del papa Francisco: cuándo sale, cuánto cuesta y dónde conseguirlo

La esperada publicación con los escritos del papa Francisco ya tiene fechas y valores definidos para el mercado argentino. De acuerdo con la información difundida por Penguin Libros, el lanzamiento en el país se dividirá en dos instancias según el soporte elegido por los lectores:

Edición digital: saldrá a la venta este jueves 26 de noviembre , permitiendo acceder al contenido unos días antes del estreno en papel.

Edición física: llegará a las librerías de todo el país a partir del próximo martes 1° de diciembre.

La editorial oficializó los precios de referencia al público para ambas presentaciones:

Libro físico: $39.999.

Libro digital (e-book): $13.899.

Dónde conseguirlo en preventa y en formato digital

Si bien los ejemplares impresos recién estarán en exhibición desde diciembre, los lectores interesados ya pueden asegurar su copia mediante la modalidad de preventa en distintas cadenas y librerías tradicionales. Los puntos de venta informados por la editorial son:

Yenny - El Ateneo

Cúspide

Buscalibre

SBS Librería

Librería Hernández

Tras los Pasos

Por su parte, quienes prefieran la lectura en dispositivos electrónicos podrán descargar el libro desde el jueves 26 de noviembre a través de las principales tiendas digitales: Amazon, Apple Books, Google Play, Bajalibros y Rakuten Kobo.