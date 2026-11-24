Llega a la Argentina el libro del papa Francisco: cuándo sale, cuánto cuesta y dónde conseguirlo
La obra, que estará disponible en formato físico y digital, compila escritos personales de Jorge Bergoglio redactados entre 1992 y 2024.
A poco más de un año y medio del fallecimiento del papa Francisco, el universo editorial sumó este martes 24 de noviembre un lanzamiento de alcance global: el libro que recoge una serie de textos inéditos redactados por el pontífice argentino entre los años 1992 y 2024.
No obstante, el público local todavía tendrá que esperar para acceder al ejemplar en las librerías del país.
Bajo el título El diario íntimo del papa Francisco, el libro compila anotaciones y reflexiones personales que Jorge Bergoglio volcó en el papel durante un período de 32 años. Entre los pasajes que más atención despiertan figuran los registros vinculados a sus encuentros con el diablo.
El trabajo de recopilación y edición estuvo a cargo del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien reunió estos materiales privados para dar forma a la obra.
Si bien el estreno mundial ya es un hecho, en la Argentina el libro aún no está disponible, aunque ya quedaron definidas tanto la fecha prevista para su llegada al mercado local como el precio con el que saldrá a la venta.
Llega a la Argentina el libro del papa Francisco: cuándo sale, cuánto cuesta y dónde conseguirlo
La esperada publicación con los escritos del papa Francisco ya tiene fechas y valores definidos para el mercado argentino. De acuerdo con la información difundida por Penguin Libros, el lanzamiento en el país se dividirá en dos instancias según el soporte elegido por los lectores:
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Edición digital: saldrá a la venta este jueves 26 de noviembre, permitiendo acceder al contenido unos días antes del estreno en papel.
Edición física: llegará a las librerías de todo el país a partir del próximo martes 1° de diciembre.
La editorial oficializó los precios de referencia al público para ambas presentaciones:
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Libro físico: $39.999.
Libro digital (e-book): $13.899.
Dónde conseguirlo en preventa y en formato digital
Si bien los ejemplares impresos recién estarán en exhibición desde diciembre, los lectores interesados ya pueden asegurar su copia mediante la modalidad de preventa en distintas cadenas y librerías tradicionales. Los puntos de venta informados por la editorial son:
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Yenny - El Ateneo
Cúspide
Buscalibre
SBS Librería
Librería Hernández
Tras los Pasos
Por su parte, quienes prefieran la lectura en dispositivos electrónicos podrán descargar el libro desde el jueves 26 de noviembre a través de las principales tiendas digitales: Amazon, Apple Books, Google Play, Bajalibros y Rakuten Kobo.
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