Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y no se traslada el feriado por el Día de la Virgen: cómo queda
Se acerca uno de los últimos feriados del 2026 y su condición de no trasladable abre el interrogante sobre si conformará o no un fin de semana largo.
Conforme al calendario oficial dispuesto por el Gobierno nacional y lo estipulado en el Decreto 614/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el feriado del martes 8 de diciembre no será trasladado y se respetará en su día original, por lo que el lunes 7 será un día no laborable, que alcanzará a empleados estatales y bancarios.
La fecha conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad religiosa de suma importancia dentro del cronograma argentino.
Milei ratificó mediante el Decreto 614/2025 que el feriado del 8 de diciembre no sufrirá modificaciones
Esta definición oficial permite brindar previsibilidad tanto al sector empresarial y laboral como a la industria turística frente a las consultas habituales sobre eventuales traslados de fechas. Si bien la Ley 27.399 habilita el corrimiento de determinadas efemérides con el objetivo de promover el turismo interno, dicho régimen exceptúa expresamente ciertas celebraciones religiosas e históricas.
Dentro de este último grupo se encuadra la jornada del 8 de diciembre, catalogada como feriado nacional inamovible. De este modo, aun cuando la fecha coincida con un día martes, el descanso obligatorio se mantendrá inalterable en su día correspondiente, sin desplazamientos hacia el lunes anterior.
Qué cambia el Decreto 614/2025 y cómo queda el calendario de feriados de diciembre
Con la firma del Decreto 614/2025, el presidente Javier Milei reglamentó cómo deben tratarse los feriados trasladables que caen en fin de semana, un punto que hasta ahora presentaba vacíos legales. La norma faculta a la Jefatura de Gabinete a decidir si esas fechas se corren al viernes anterior o al lunes posterior.
No obstante, la resolución deja intacto lo establecido por la Ley 27.399 para los feriados inamovibles, que se respetan en su día exacto sin importar cuándo caigan. Bajo este esquema, así se ordena el calendario de diciembre:
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Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, que al unirse al feriado del martes conforma un fin de semana extra largo de cuatro días.
Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.
Al tratarse de un feriado nacional, el martes 8 de diciembre rigen las normas del descanso dominical: quienes deban trabajar esa jornada percibirán el doble de su remuneración.
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