Conforme al calendario oficial dispuesto por el Gobierno nacional y lo estipulado en el Decreto 614/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el feriado del martes 8 de diciembre no será trasladado y se respetará en su día original, por lo que el lunes 7 será un día no laborable, que alcanzará a empleados estatales y bancarios.