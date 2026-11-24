Qué significa que un país entre en recesión como pasa en la Argentina
El concepto recesión refiere a la caída de la actividad que suele confirmarse cuando el PBI o el estimador mensual acumulan dos trimestres consecutivos en baja.
En economía, una recesión es una caída de la actividad productiva y comercial de una nación, que suele identificarse —bajo recesión técnica— cuando el Producto Bruto Interno (PBI) disminuyen durante dos trimestres consecutivos, escenario que quedó en la Argentina tras el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre de 2026.
Entender qué significa que un país entre en recesión resulta clave para dimensionar el alcance real de las cifras macroeconómicas en el bolsillo cotidiano.
Las características principales de una recesión y cómo se refleja en los datos del INDEC
Más allá de la regla estadística de los dos trimestres en baja, los economistas analizan el comportamiento del empleo, el consumo, la inversión y la producción para medir su profundidad. En una fase recesiva se combinan tres fenómenos centrales que hoy se observan en el informe oficial del INDEC:
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Caída de la producción, el consumo y la inversión: las empresas venden menos, los hogares reducen o postergan gastos no esenciales y se frenan las inversiones. En la medición oficial de septiembre de 2026, el EMAE cayó un 1,2% interanual y el promedio desestacionalizado del tercer trimestre (150,9 puntos) quedó por debajo del segundo trimestre (153,6 puntos), con retrocesos en el comercio mayorista y minorista (-2,2% interanual) y en la industria manufacturera (-1,8%).
Impacto desigual entre sectores: durante una recesión, no todos los rubros caen al mismo ritmo ni con la misma intensidad. Mientras diez de los quince sectores relevados por el INDEC en septiembre mostraron números en rojo —con fuertes desplomes en pesca (-48,6% interanual) e intermediación financiera (-11,5%)—, apenas cinco actividades lograron crecer, encabezadas por explotación de minas y canteras (+11,1%), electricidad, gas y agua (+4,0%) y construcción (+3,5%).
Mayor presión sobre el empleo: al retroceder la demanda y las ganancias empresariales, suelen frenarse las nuevas contrataciones y aumentar las suspensiones o despidos en las ramas más dependientes del mercado interno.
En qué se diferencia una recesión de una desaceleración o una crisis
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En el análisis económico suelen utilizarse distintos términos según la intensidad y duración de la caída de la actividad:
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Desaceleración económica: ocurre cuando la economía de un país todavía sigue creciendo en términos interanuales o acumulados, pero lo hace a un ritmo cada vez más lento que en períodos anteriores.
Recesión: implica que la economía deja de crecer y comienza a contraerse efectivamente durante al menos dos trimestres seguidos, acumulando una pérdida neta en el volumen de bienes y servicios producidos.
Crisis o depresión: cuando una recesión se vuelve abrupta, muy severa o se prolonga durante varios años con un fuerte deterioro social y del empleo, los especialistas pasan a hablar de crisis o depresión económica.
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