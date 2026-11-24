Caída de la producción, el consumo y la inversión: las empresas venden menos, los hogares reducen o postergan gastos no esenciales y se frenan las inversiones. En la medición oficial de septiembre de 2026, el EMAE cayó un 1,2% interanual y el promedio desestacionalizado del tercer trimestre (150,9 puntos) quedó por debajo del segundo trimestre (153,6 puntos), con retrocesos en el comercio mayorista y minorista (-2,2% interanual) y en la industria manufacturera (-1,8%).

Impacto desigual entre sectores: durante una recesión, no todos los rubros caen al mismo ritmo ni con la misma intensidad. Mientras diez de los quince sectores relevados por el INDEC en septiembre mostraron números en rojo —con fuertes desplomes en pesca (-48,6% interanual) e intermediación financiera (-11,5%)—, apenas cinco actividades lograron crecer, encabezadas por explotación de minas y canteras (+11,1%), electricidad, gas y agua (+4,0%) y construcción (+3,5%).